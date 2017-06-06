«Районные князьки служат не народу, а хозяину» 6.06.2017, 16:18

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Гарри Погоняйло

Юрист БХК Гарри Погоняйло рассказал, почему «вертикальщики» продолжают брать взятки.

Юрист Белорусского Хельсинкского Комитета Гарри Погоняйло объяснил «Радыё Рацыi» специфику «нелегкой работы» районных руководителей. Очередной коррупционный скандал районного уровня связан с председателем Солигорского райисполкома, который, по информации Следственного комитета, помещен под стражу.

Сообщается, что чиновник был задержан в момент получения взятки размером 2,7 тыс. долларов. Заведено уголовное дело, его санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

– Чиновники продолжают брать взятки, и, мне кажется, процесс этот пока что невозможно остановить. Проблема заложена в самой системе власти, которая не контролируется обществом, закрыта от прессы.

«Вертикальщики» входят в кадровый реестр Лукашенко, и сама же верховная власть назначает этих чиновников. Но при всем при этом именно они распоряжаются районным бюджетом, имеют влияние на местный бизнес. Поэтому у многих и появляется большое искушение, чтобы запустить руку в государственный карман. Надо добавить, что моральное состояние таких кадров нередко находится на достаточно низком уровне. Они служат не народу, а хозяину, который их назначил. А хозяина, по мнению некоторых, можно всегда обмануть. Тем более, что этих районных «князьков» прикрывают и местные силовики, которые иногда скрывают жалобы от граждан на руководителей, и факты не становятся гласными. Это хорошая почва для коррупции, а потому тех же «вертикальщиков» как несколько лет назад сажали в тюрьму, так и сейчас продолжают сажать.

- Вы считаете, что эти посадки не дают никакого эффекта?

- Мы его не видим, потому что каждый новый руководитель считает, что, если ему доверили такую должность, значит и глаза закроют на некоторые факты. Мол, главное, чтобы ты был преданным для начальника. Но, как видим, даже такая «преданность» не спасет. Хотя не думаю, что всех коррупционеров привлекают к ответственности. Здесь тоже, наверное, есть выборочный характер.