Быков о Путине: Он должен править не Родиной неловкой, а петербургскою тусовкой

Быков о Путине: Он должен править не Родиной неловкой, а петербургскою тусовкой3
- 6.06.2017, 16:34
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Российский поэт высмеял выступление Путина на Петербургском форуме.
Меган Келли – модератор выступления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме – добилась от президента России неожиданных реакций, написал Дмитрий Быков для sobesednik.ru
Не мысля гордый свет забавить
(Он все равно неисправим),
Я понял, кем он должен править:
Вот этим форумом своим.
Не скудной Родиной неловкой,
А петербургскою тусовкой,
Где сбоку Моди и Додон,
А в центре кто?
А в центре он.
Гогочет зал подобострастно
Набит шутами из шутов,
Элита, блин, и всяк готов
От раболепья обознаться*,
– А он, паря в родной среде,
Там откровенен как нигде.
Герой недели – Меган Келли,
Она легко держала зал,
И кто он есть на самом деле –
Он ей охотно показал.
Он несмешно и грубо шутит,
Бежит от фактов, воду мутит,
Он набирает полный рот
Своих казарменных острот,
Он там с подачи Меган Келли
Хохмит, глумится и парит,
Но нам, как Кушнер говорит,
Все эти пляски надоели.
И вот вам выход, о котором
Все спорят умники в сети:
Ему оставить этот форум –
И аккуратно отойти!
Пускай он Трампу моет кости
И в восемнадцатом, и после
И наш расписывает рай –
Хоть до тридцатого пускай!
Пускай и вся его обслуга
Ему заглядывает в рот,
Пускай восторженно орет
И тырит деньги друг у друга,
Чем укрепляет вертикаль.
Лишь Келли жаль.
Хотя – не жаль.
*Автор, видимо, перепутал слово.