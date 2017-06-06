Быков о Путине: Он должен править не Родиной неловкой, а петербургскою тусовкой 3 6.06.2017, 16:34

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Дмитрий Быков

Российский поэт высмеял выступление Путина на Петербургском форуме.

Меган Келли – модератор выступления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме – добилась от президента России неожиданных реакций, написал Дмитрий Быков для sobesednik.ru

Не мысля гордый свет забавить

(Он все равно неисправим),

Я понял, кем он должен править:

Вот этим форумом своим.

Не скудной Родиной неловкой,

А петербургскою тусовкой,

Где сбоку Моди и Додон,

А в центре кто?

А в центре он.

Гогочет зал подобострастно

Набит шутами из шутов,

Элита, блин, и всяк готов

От раболепья обознаться*,

– А он, паря в родной среде,

Там откровенен как нигде.

Герой недели – Меган Келли,

Она легко держала зал,

И кто он есть на самом деле –

Он ей охотно показал.

Он несмешно и грубо шутит,

Бежит от фактов, воду мутит,

Он набирает полный рот

Своих казарменных острот,

Он там с подачи Меган Келли

Хохмит, глумится и парит,

Но нам, как Кушнер говорит,

Все эти пляски надоели.

И вот вам выход, о котором

Все спорят умники в сети:

Ему оставить этот форум –

И аккуратно отойти!

Пускай он Трампу моет кости

И в восемнадцатом, и после

И наш расписывает рай –

Хоть до тридцатого пускай!

Пускай и вся его обслуга

Ему заглядывает в рот,

Пускай восторженно орет

И тырит деньги друг у друга,

Чем укрепляет вертикаль.

Лишь Келли жаль.

Хотя – не жаль.

*Автор, видимо, перепутал слово.