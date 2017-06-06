«Почти 25 лет назад я говорил: «Люди, опомнитесь, кого вы выбираете!» 11 6.06.2017, 16:42

1,107

Герой интернет-видео Сергей Помозов, который выгнал из своего дома начальника РОВД, рассказывает о спорах с ГАИ и борьбе за дороги.

Звонок «Еврорадио» застает Сергея Помозова за ноутбуком. «Читаю комментарии», — признается 47-летний строитель, который 5 июня стал звездой интернета. А началось все поздно вечером 3 июня, когда на пороге дома Сергея в деревне Пыхань под Гомелем вдруг появились двое милиционеров. Мол, дверь была приоткрыта, и они решили проверить, все ли в порядке.

«Мне 47 лет. Мне стыдно бояться»

Один из проверявших — подполковник Александр Кошман, и.о. начальника милиции города Ветка. В сообщении, которое позже опубликует сайт УВД Гомельского облисполкома, говорится, что в Пыхани искали дачного вора, а Кошман «принимал личное участие в организации работы ночных поисковых групп». Но на видео милиционер этого не объясняет, а просто 10 минут требует от Сергея Помозова показать документы. А Сергей возмущается тем, что милиция без причины зашла к нему в дом, и доказывает, что не должен никому ничего показывать.

В итоге милиционеры уходят ни с чем, обещая вернуться. Спрашиваю, не боится ли Сергей за свое будущее. «Мне 47 лет. Мне стыдно бояться. Я высказываю свою точку зрения. Не настаиваю, никому ничего не навязываю, ни вам, ни кому-то там, — отвечает Помозов. — Почти четверть века назад я говорил: «Люди, опомнитесь, кого вы выбираете! Это аукнется!» И 15, и 10 лет назад говорил то, что сегодня на митингах говорят. Я ни одного митинга, ни одного суда не пропустил!»

«Если мои права нарушаются, терпеть не буду»

В комментариях к «Ночному дозору» (так называется видео, которое Сергей Помозов опубликовал на Youtube) люди сомневаются в его адекватности. И, вместе с тем, удивляются тому, как он «подковался» в плане своих прав. «Я не пью — вся деревня знает, — рассказывает мужчина. — Понимаете, меня же тогда только разбудили [на видео попала микроволновка, часы на которой показывают 23:41. — Прим.]. Я спросонку... А так, я принципиальный человек. Если мои права нарушаются, терпеть не буду. И всем советую ходить с ноутбуком и кодексом под мышкой».

К разговору с милицией Сергея Помозова подготовил друг-юрист. Зачем это понадобилось? Больше года Помозов пытается привлечь к ответу сотрудников «Стрелы», конфликт с которыми случился в апреле 2016 года и тоже попал на видео. По его словам, машина спецподразделения ГАИ без оснований заехала к нему во двор. Люди в форме потребовали предъявить документы, а когда Помозов вызвал милицию, ретировались, не составляя протоколов.

Александр Кошман в доме Сергея Помозова

Жалобы в милицию и ГАИ ни к чему не привели. Разве что, по сведениям Помозова, был уволен сотрудник Ветковского РОВД, который с опозданием отвечал на его запросы. «Тормозил» с бумагами и сам Сергей: весь прошлый год он провел в России — «строил стадионы к чемпионату мира по футболу» — и времени на юридические формальности почти не было. Наконец, непримиримый борец за свои права обратился в прокуратуру — он все же надеется встретиться со своими обидчиками в суде.

«Скажите вашим супругам, что на юг вы в этом году не поедете»

Деревня Пыхань, в которой живет Сергей Помозов, в курсе всей ситуации. Люди поддерживают его. «Мы это все слышали, видели на Youtube, — рассказывают в местной школе. — Знаете, это беспредел».

Сергей, в свою очередь, пытается быть полезным для людей. По его словам, одна из вечных тем для общения с местными чиновниками — ремонт дорог в Пыхани: «Иду и в комитет, и в ДРСУ. Говорю им: «Скажите вашим супругам, что на юг вы в этом году не поедете, и новый автомобиль не купите, потому что дорогу нужно строить». Почему четверть века ремонтируется дорога? Приедут, латку положат — и наряд закрывают. Сделали работы на рубль, а наряд закрыли на миллион».

Связано ли все это с ночным визитом милиционеров? Сергей Помозов не берется делать выводы. 5 июня он общался с подполковником Кошманом — разговор был, как будто ничего и не произошло. «В милиции есть разные люди. Есть злые, а есть очень много нормальных. Но мое мнение — нормальных оттуда выживают», — говорит Помозов.