Белорусские теннисисты успешно выступают на международных турнирах 2 6.06.2017, 16:54

В следующие раунды пробились Владимир Игнатик и Вера Лапко.

Белорусский теннисист Владимир Игнатик (149 АТП) пробился во второй круг "челленджера" в Чехии. В стартовом раунде наш соотечественник обыграл француза Максима Жанвье (271) — 6:3, 6:3. Следующим соперником Игнатика станет чех Адам Павлашек (97), пишет «Прессбол».

Белорусская теннисистка Вера Лапко (243 ВТА) пробилась во второй раунд турнира ИТФ в Чехии. В стартовом круге наша соотечественница обыграла россиянку Анастасию Прибылову (459) — 6:7, 6:2, 6:1.

Macha Lake Open (ITF Women`s Circuit, Старе Сплавы, Чехия, $25,000)

Одиночный разряд. 1 круг

Вера Лапко (243 ВТА, Беларусь, 2) — Анастасия Прибылова (459 ВТА, Россия) — 6:7 (2), 6:2, 6:1