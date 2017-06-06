Андрей Климович: Калиновский? Для меня эта одна из самых знаковых фигур в нашей истории 2 6.06.2017, 17:10

Андрей Климович

Когда ты жаждешь перемен, бороться надо до конца.

Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович рассказал о революционере Кастусе Калиновском, пишет «Трибуна»:

«Кастусь Калиновский? Для меня эта одна из самых знаковых фигур в нашей истории. В 1863-м он возглавил восстание против царизма, полностью понимая опасность задумки. Оппонент был очень сильный. И чем завершилось то восстание, все хорошо знают. Но когда ты жаждешь перемен, бороться надо до конца. Все-таки революция требует жертв», – сказал Климович в интервью журналу «Большой футбол».