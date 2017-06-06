закрыть
6 июня 2017, вторник, 18:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Климович: Калиновский? Для меня эта одна из самых знаковых фигур в нашей истории

2
  • 6.06.2017, 17:10
Андрей Климович

Когда ты жаждешь перемен, бороться надо до конца.

Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович рассказал о революционере Кастусе Калиновском, пишет «Трибуна»:

«Кастусь Калиновский? Для меня эта одна из самых знаковых фигур в нашей истории. В 1863-м он возглавил восстание против царизма, полностью понимая опасность задумки. Оппонент был очень сильный. И чем завершилось то восстание, все хорошо знают. Но когда ты жаждешь перемен, бороться надо до конца. Все-таки революция требует жертв», – сказал Климович в интервью журналу «Большой футбол».


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов