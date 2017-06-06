Станислав Шушкевич: Граждане Беларуси стремятся к переменам 6.06.2017, 17:25

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Но лживое руководство страны боится всякой либерализации.

Об этом gordonua.com заявил председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994) Станислав Шушкевич:

- Хочу поздравить граждан Украины, что уже в ночь с 10 на 11 июня они смогут без всяких виз пересекать границу Европейского союза. Это очень логичная и достойная мера. Тысячи людей, для которых Европа была трудноосуществимой мечтой, сумеют воплотить ее в жизнь и своими глазами посмотреть, что там происходит. А видеть своими глазами всегда лучше, чем слышать.

Тем более, что извращенная российская пропаганда постоянно внушает мысль, что в Европе очень плохо. Во всяком случае в Беларуси она говорит именно так. Так что еще раз поздравляю всю Украину. Пользуйтесь тем преимуществом, которое появилось у вас перед гражданами Беларуси. Мы за это не в обиде, так как тоже к этому стремимся. И пусть пока это у нас не получается, но я верю, мы тоже к этому придем.

Кстати, в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для граждан многих стран, если они посещают нашу страну через национальный аэропорт. Но в большей степени это сделано для поддержки нашей государственной авиакомпании. Есть в мире зажиточные люди, которые могут позволить себе такое пятидневное самолетное путешествие. Это хорошо. Но этого мало. Украина пошла дальше, и мы вам по-доброму завидуем.

В Беларуси очень лживое руководство и страны, и МИДа. У нас все представляется в таком свете, что жизнь у нас лучше, чем в любой другой стране. Но такие формальные показатели как средняя заработная плата и продолжительность жизни говорят об обратном. Они у нас хуже, чем у других.

Граждане Беларуси стремятся к переменам. Но руководство наше боится всякой либерализации. Оно боится либерализации экономической, так как это с одной стороны ведет к потере рычагов управления, а с другой к тому, что людям становится жить лучше. А человек, живущий лучше, всегда более свободный и независимый. Оно боится либерализации политической, потому что это тоже ведет к потере власти.

И никому не нужно, чтобы белорусы видели, как живут в других странах. Ведь это прямой путь, чтобы люди не захотели мириться с той жизнью, которая позволена у нас. Но мы надеемся, что сдвиги в лучшую сторону у нас будут. И произойдут они в недалеком будущем.