Кувейт выступит посредником в конфликте Катара и арабских стран 6.06.2017, 17:36

Глава кувейтского МИД заявил, что Кувейт станет посредником в конфликте арабских стран.

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдеррахман Аль Тани сообщил о попытках Кувейта выступить посредником в разрешении регионального кризиса между Дохой и арабскими странами, разорвавшими дипломатические отношения с богатой энергоресурсами страной, пишет imperiyanews.ru.

Правитель Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре попросил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, правящего эмира Катара, воздержаться от обострения спора с арабскими странами и «дать время для разрешения кризиса», сообщил министр в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Шейх Сабах призвал правителя Катара сосредоточиться на ослаблении напряженности, сообщило государственное информационное агентство Кувейта Кuna.

В ответ министр иностранных дел Катара заявил, что его народ отвергает тех, кто пытается навязать свою волю или вмешаться во внутренние дела страны.

По словам аналитика Джорджо Кафьеро из Gulf State Analytics, консалтинговой компании по геополитическим рискам, базирующейся в Вашингтоне, кувейтцы опасаются, что напряженность будут возрастать, что может привести к распаду Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC, Gulf Cooperation Council), а также военной конфронтации.

Во вторник глава катарского МИД Мухаммед Абдеррахман Аль Тани заявил, что Доха не станет принимать ответных мер в отношении государств Персидского залива, которые объявили о разрыве отношений с Катаром. Россия и Турция не приняли ни одну из сторон конфликта.