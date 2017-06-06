19-летняя минчанка выиграла суд у чиновников 1 6.06.2017, 17:51

Фото: «Еврорадио»

Викторию Кришталь хотели выселить из квартиры матери.

Виктория Кришталь выиграла суд у чиновников из комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома. 19-ти летнюю студентку хотели выселить из квартиры, где живет ее мать Татьяна Кришталь, потому что девушка не имеет инвалидности, передает «Еврорадио».

Татьяна и Виктория живут в минской квартире, которую женщина получила в доме для людей с инвалидностью, так как перемещается на коляске. Все было хорошо, но проблемы начались, когда дочери Виктории исполнилось 18 лет. Чиновники обратились в суд с иском о выселении. По их логике, у нее нет инвалидности, девушка совершеннолетняя, а потому не имеет права проживать в специальном доме.

Викторию Кришталь

«На сегодня Виктория не относится к категории лиц, имеющих право проживать в специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов. Поэтому мы просим поддержать наш иск», ― выступают в суде представители комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома.

Где будет жить Виктория, чиновники не объясняют. Из предложений, которые звучали на встречах с Татьяной Кришталь и ее дочерью, им советовали студенческое общежитие. Но там нельзя жить летом, тем более вечной студенткой она быть не собирается.

На суде Татьяна не может сдержать слез: чиновники разрушают семью.

«Что я такого сделала? Я всю жизнь работала, заработала дочери на учебу, хотя передвигаюсь на коляске. Разве эта социальная защита мне чем-то помогла хоть раз? Спросили, может нужно что-то? Нет. А теперь хотят семью разрушить», ― возмущается Татьяна. Она не может понять, почему девочку нужно выселять, так как в доме пустуют 15 квартир. К тому же девочка ухаживает за ней, помогает. Зарабатывать она сама не может, учится на платном отделении второго курса Международного университета МИТСО.

Татьяна Кришталь

Мать беспокоится, что дочь фактически хотят выбросить на улицу.

«А где ей жить? В ночлежку, может быть? Потому что каждое общежитие имеет свои правила получения жилья. Есть основания для проживания в общежитии. Есть пункты, кто имеет право туда заселяться. Поэтому и следующее общежитие какой может подать на Викторию в суд и выселить», ― переживает Татьяна.

Даже прокуратура не увидела причин выселять студентку второго курса. Такую позицию озвучивает на суде представитель прокуратуры Алексей Кисляк. У Виктории же есть планы на будущее ― стать на очередь за жильем, и жить в этом доме всю жизнь она не собирается.

В итоге суд поддерживает Татьяну и Викторию. Иск чиновников не удовлетворен.

«Надеюсь, на этом все закончится, ведь таких семей хватает: где мать или отец имеет инвалидность, а дети ― нет. Теперь чиновникам следует перерабатывать законодательство, чтобы не было таких проблем», ― объясняет после суда Татьяна.

А Виктория собирается на экзамен по гражданскому праву после вынужденного «семинара» в суде.