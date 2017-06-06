Грандиозный «прокол» Путина 6.06.2017, 17:59

Петербургские видео с кремлевским правителем можно подшивать к делу.

Известно, что самая провальная линия поведения на допросе, свойственная очень многим начинающим обвиняемым, свидетелям и потерпевшим, — это вот такое наивное «я вам сейчас все объясню», когда человек доверчиво рассказывает полицейскому или следователю все, что он знает, а тот как-то очень лихо поворачивает дело так, что потерпевший или свидетель сам становится обвиняемым, а обвиняемому добавляют еще парочку статей, пишет snob.ru. Сравнение, может быть, натянутое, но попытки Владимира Путина во время экономического форума в Петербурге напрямую поговорить с мировым и прежде всего американским общественным мнением (выступление на форуме, интервью американской журналистке Мегин Келли) производят именно такое впечатление: он говорит «я вам сейчас все объясню», а в итоге запутывается и топит себя. И здесь не имеет значения, правду или нет пишут и говорят на Западе о причастности Путина к хакерским атакам во время американских выборов, о роли России в химических атаках Асада и прочих безобразиях, — здесь первично то, что Путин пытается оправдаться, но добрый юмор ветерана госбезопасности, на ура принимаемый многими в России, будучи обращенным к западной аудитории, только делает законченным этот образ мирового доктора Зло, который что-то говорит о патриотических хакерах, которые как художники, о Майкле Флинне, который просто сидел рядом, об убийстве Кеннеди, за которым могли стоять американские спецслужбы, — вместо убедительного оправдания получается такой речевой поток кинематографического злодея. Его шутки и смех звучат слишком зловеще, чтобы относиться к ним как к свидетельству его искренности и чистоты намерений, и если кому-то не хватало доказательство по поводу того, что Россия делала какие-то гадости Америке, то петербургские видео с Путиным можно подшивать к делу — он почти признался во всем.