закрыть
6 июня 2017, вторник, 21:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У собора Парижской Богоматери неизвестный напал с молотком на полицейского

  • 6.06.2017, 18:27

Другой сотрудник правоохранительных органов открыл по нападавшему стрельбу из табельного оружия.

Парижская полиция сообщила о нападении на одного из ее сотрудников близ собора Парижской Богоматери во вторник, 6 июня. Сотрудник полиции, на которого было совершено нападение, выстрелил в неизвестного нападавшего с молотком и ранил его. Представитель полиции сообщил агентству АР, что нападавшего госпитализировали, передает «Немецкая волна».

Правоохранительные органы проводят операцию вокруг здания собора и просят прохожих не приближаться к оцепленной территории. Туристы массово покидают Ситэ, сообщает французское телевидение.

Генпрокуратура начала расследование по делу о нападении на сотрудника полиции.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов