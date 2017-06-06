У собора Парижской Богоматери неизвестный напал с молотком на полицейского 6.06.2017, 18:27

Другой сотрудник правоохранительных органов открыл по нападавшему стрельбу из табельного оружия.

Парижская полиция сообщила о нападении на одного из ее сотрудников близ собора Парижской Богоматери во вторник, 6 июня. Сотрудник полиции, на которого было совершено нападение, выстрелил в неизвестного нападавшего с молотком и ранил его. Представитель полиции сообщил агентству АР, что нападавшего госпитализировали, передает «Немецкая волна».

Правоохранительные органы проводят операцию вокруг здания собора и просят прохожих не приближаться к оцепленной территории. Туристы массово покидают Ситэ, сообщает французское телевидение.

Генпрокуратура начала расследование по делу о нападении на сотрудника полиции.