Комиссия по истерике Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

6.06.2017, 18:49

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Антон Орехъ

Есть такая золотая должность – она в любой конторе существует – помогать, кому делать нечего.

В обеих палатах российского парламента таких помощников навалом. Там даже не сразу поймешь, кому из них делать нечего, а кто им делать нечего помогает. Я думаю, что они периодически меняются ролями и то просто бездельничают, то оказывают в этом помощь. И вот Совет Федерации синтезирует целую комиссию, которая займется мониторингом.

Мониторинг – это, кстати, первейший признак будущего безделья. Я бы даже в толковые словари вписал «безделье», как один из синонимов «мониторинга». Сидишь, таращишься с пустыми глазами вдаль или пытаешься до потолка доплюнуть, а на самом деле – мониторишь. Сенаторы будут мониторить враждебную активность иностранных государств. Я по скудости ума полагал, что враждебной активностью должны заниматься разведка или контрразведка, чекисты. А Совету Федерации лучше бы как-то жизнь нашу упорядочить, законы принять полезные, а то пока беда с этим, совсем беда. Но полезные законы подождут, а вот зарубежная активность ждать не может. Сенаторы лучше чужие законы почитают и найдут в них русофобские параграфы. Но я бы на месте матвиенковцев по этому поводу особо не заморачивался.

Берешь любой германский, французский или британский закон и объявляешь его антироссийским. И даже если в законе ничего подобного нет, говоришь, что вы просто плохо читаете и не видите тайных смыслов. Потому что у Запада нет никакой более важной глобальной цели, кроме как нагадить нашей стране. А значит, любой западный закон прямо или косвенно этой цели служит. Другое важнейшее направление мониторинга сенаторов – это отслеживание российских СМИ, которые лояльны Западу. Я не вполне понимаю, как члены комиссии станут это отслеживать. Они будут покупать у метро все подряд газеты, и изучать их на просвет? Они станут щелкать кнопками пульта в поисках телевизионной крамолы? Или разрезая московские пробки автомобилем с мигалкой, примутся вращать колесико и вслушиваться в контент всех радиостанций. Да бросьте вы, ей-богу! СМИ, которые вы называете лояльными Западу – это всего лишь те СМИ, которые не сообщают каждую секунду, что Россия встала с колен, что Крым-наш, что война в Донбассе – это Русский мир, и что не будет Путина – не будет и России. Вот и вся лояльность Западу. И таких СМИ осталось настолько немного, что сенаторы безо всякого мониторинга смогут их немедленно перечислить. Потому что сами потихоньку их смотрят, читают и слушают. В том числе и то СМИ, которое я умею честь представлять. Ну, отследите нас, занесите в списочек, поднимите хай.

Совет Федерации, видимо, хочет усилить патриотизм. А патриотизм у нас сегодня существует в форме истерики. Так что верхняя палата создает комиссию по истерике и будет в истерическом состоянии монитороить, помогая друг другу заниматься бездельем.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»