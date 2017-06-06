Гомельчане просят прокурора проверить трех омоновцев на детекторе лжи 3 6.06.2017, 18:56

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Люди просят определить морально-психологические качества омоновцев.

Представитель независимого профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктор Козлов, которого судья Тамара Заставнецкая привлекла к ответственности за громкую ругань, отправил требование прокурору области, чтобы тот заставил областного начальника милиции проверить сотрудников ОМОНа на детекторе лжи, сообщает gomelspring.org.

19 апреля полтора десятка гомельчан направили начальнику областного УВД Владимиру Захарчуку заявление о правонарушениях со стороны милиции. Но коллективное обращение осталось без рассмотрения до сих пор.

«В заявлении я и другие подписанты указали, что четвертого апреля присутствовали в суде Гомельского района и слышали, как сотрудники ОМОНа Александр Сердюк, Роман Курбатов и Александр Савченко, были предупреждены судом под роспись об ответственности за дачу ложных показаний, лжесвидетельствовали против меня», — говорит Виктор Козлов.

От имени общественности подписанты заявляют, что омоновцы Сердюк, Курбатов и Савченко совершили общественно-опасное административное правонарушение и согласно своим морально-психологическим качествам не имеют права находиться на службе в милиции, сообщает Гомельская весна.

Отметим, 25 марта Виктор Козлов вместе с профактивом планировал участвовать в Марше протеста «нетунеядцев» в Гомеле. Рано утром по пути на остановку его задержали омоновцы полка патрульно-постовой службы УВД Гомельского облисполкома Александр Сердюк, Роман Хурбатов и Александр Семченко. Сначала отвезли в райотдел, оттуда превентивно отправили в изолятор, где он двое суток провел за решеткой.

В рапортах милиционеры написали: 25 марта они охраняли общественный порядок. Ехали на служебном «бобике» по улице со скоростью не более 20 км/ч и услышали, что идущий по тротуару мужчина громко кричал, ругался матом. Они, конечно, остановились, предупреждали гражданина, но тот на замечания не реагировал. Такие же показания стражи порядка дали и в суде.

Интрига кроется в том, что 67-летний мужчина после онкологической операции на легких потерял голос и не только кричать на улице, разговаривать в повседневной жизни вынужден только шепотом.