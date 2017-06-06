Консульское агентство Монголии в Минске попало в скандал 4 6.06.2017, 19:12

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Консульское агентство Монголии в Минске осталось без автомобиля: его конфисковали в Украине за контрабанду сигарет.

Монгольский дипломат под видом дипломатической почты пытался пересечь украинско-венгерскую границу с грузом контрабандных сигарет, пишет belaruspartisan.org.

Самое примечательное и загадочное в этой истории то, что в качестве транспортного средства использовался микроавтобус Mercedes Benz Vito с белорусскими дипломатическими номерными знаками CC6408-7. Автомобиль принадлежал Консульскому агентству Монголии в Минске. События развивались так.

20 апреля через таможенный пост «Лужанка» Закарпатской таможни Украины по зеленому коридору в Венгрию пытался проехать микроавтобус, за рулем которого находился гражданин Монголии Орчибат Лхагварентсен (Ochirbat Lkhagvarentsen), который предъявил дипломатический паспорт. Также мужчина представил документы на микроавтобус, который является собственностью Консульского агентства Монголии в Минске, и официальное подтверждение, что он сам является курьером, перевозящим дипломатическую почту.

Возможно, украинские таможенники и дали бы «зеленый свет» дипломату, но служебная собака Джесси среагировала на консульский автомобиль, дав понять, что с ним не все в порядке. Машину тут же заблокировали, а в пункт пропуска были вызваны представители полиции и Службы безопасности Украины. Совместными усилиями им удалось уговорить водителя осмотреть только микроавтобус.

Во время осмотра автомобиля, после открытия задней двери установлено, что вся задняя часть и салон автомобиля полностью загружены пакетами различных форм и размеров, обернутых бумагой серого цвета. На каждом пакете имеется наклейка из бумаги белого цвета с надписью «DIPLOMATIC POUCH», также каждый пакет перевязан накрест веревкой и скреплен сургучной печатью.

Пакеты выгрузили и обнаружили, что в правой и левой боковых частях салона были демонтированы декоративные обшивки, а все пространство забито пачками сигарет с акцизными марками Украины.

Правоохранители, рискуя нарваться на международный скандал, решились вскрыть и то, что называлось дипломатической почтой. Во всех пакетах также находились сигареты. Всего дипломат перевозил 28 600 пачек, на общую стоимость 563 743 гривны, что составляет почти 25 тыс. долл.

Во время осмотра машины контрабандист с диппаспортом сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии. В ходе оформления протокола Орчибат Лхагварентсен утверждал, что он пенсионер, ни в одном дипломатическом учреждении в настоящее время не работает и дипломатическим иммунитетом не пользуется. «Мерседес» с дипломатическими номерами и документы ему якобы передал в городе Мукачево его знакомый, попросивший отвезти в Венгрию за тысячу евро.

30 мая судья Ужгородского суда Закарпатской области признал гражданина Монголии виновным в нар ении таможенных правил и наказал его штрафом в размере 100% от стоимости сигарет, т. е. 25 тыс. долл. Сигареты и Mercedes Benz Vito, оцененный судом в 14500 долл., конфискованы в доход государства. Правонарушитель в суд не явился.

Постановление суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных Решений Украины.