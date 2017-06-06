Житель Пинска шесть лет получал две пенсии - военную и по возрасту 5 6.06.2017, 19:09

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Пенсионеру Министерства обороны придется вернуть незаконно полученные деньги.

Суд Пинского района и города Пинска вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который шесть лет незаконно получал две пенсии - военную и по возрасту, сообщил БелТА помощник Пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич.

Согласно материалам дела, мужчина являлся пенсионером Министерства обороны и с 28 октября 1992 года получал пенсию в военном комиссариате Брестской области. Тем не менее, данный факт он умышленно скрыл от своего нового работодателя - ОАО "Пинский комбинат хлебопродуктов" - и при достижении 60 лет написал заявление о назначении ему пенсии по возрасту. При этом в документах пинчанин не указал, что уже получает пенсию от другого ведомства. С августа 2010 года ему была назначена пенсия по возрасту на общих основаниях. Спустя два года он выхлопотал себе и надбавку к пенсии как почетный донор.

Таким образом, всего за период с 15 августа 2010 года по 30 ноября 2016-го пенсионер обманом завладел денежными средствами государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения на сумму около Br13 тыс., что составило свыше 615 базовых величин.

В январе текущего года управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома предъявило мужчине гражданский иск на сумму, равную не только размеру причиненного им ущерба, но и с учетом процентов за пользование чужими деньгами. Всего ему необходимо возместить государству более Br15 тыс. На данный момент обвиняемый уплатил более Br9 тыс.

Суд признал 66-летнего пинчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без конфискации имущества. К осужденному применена ст.78 УК, в результате которой суд постановил не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение испытательного срока (1 год) мужчина не совершит новое преступление. Суд обязал пинчанина в течение 6 месяцев после вступления приговора в законную силу уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 35 базовых величин в сумме Br805. Мера пресечения ему осталась без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Брестском областном суде.