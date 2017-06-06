В Варшаве пикетировали посольство Беларуси 1 6.06.2017, 19:30

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Фото: «Радыё Рацыя»

Несколько десятков человек протестовали против русификации польских школ в Беларуси.

В Варшаве протестовали против русификации польских школ в Беларуси. Около двадцати человек собрались на пикет у белорусского посольства, организованный фондом «Молодые Крэсы», передает «Радыё Рацыя».

Председатель организации, студент из Лиды Мирослав Капцевич отмечает, что пока что потепление отношений между Минском и Варшавой не помогло реализации прав польского меньшинства, более того, ситуация значительно ухудшилась:

- Я поддерживаю потепление отношений между Беларусью и Польшей. Если речь идет о поляках в Беларуси, то ситуация только ухудшилась. По моему мнению, польские власти должны вести диалог, но если белорусская сторона не будет реагировать, то Польша должна иметь какое-то давление на официальный Минск.

На манифестации выступил также депутат Сейма Роберт Винницкий. Политик отметил, что отношения с Минском должны быть настолько дружелюбными, насколько белорусская власть хорошо относится к польскому меньшинству.

Напомним, в Беларуси собираются принять новые поправки в законодательство, согласно которым преподавание общих предметов в польских школах должно вестись на государственном, читай, русском языке.