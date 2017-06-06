Активист добился улучшения условий содержания в Слуцком ИВС 6.06.2017, 19:44

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Фото: kurjer

Прокуратура признала нарушения правил содержания в ИВС Слуцкого РОВД.

Прокуратура Слуцкого района отреагировала на жалобу журналиста региональной газеты «Инфо-Курьер» Сержука Кийко, которую он подал на условия содержания в ИВС Слуцкого РОВД, передает «Белсат».

«В результате проведенной прокуратурой Слуцкого района проверки в ИВС установлены нарушения законодательства о материально-бытовом обеспечении административно арестованных, в том числе и нарушения, которые поданы в жалобах. Вынесено предписания об устранении нарушений законодательства», — ответил журналисту заместитель прокурора Слуцкого района.

В изоляторе Кийко находился с 3 по 6 апреля после перевода из Жодинского СИЗО — он отбывал административный арест за участие в акции протеста на День Воли в Минске. Благодаря переводу, журналист смог сравнить условия содержания в Жодино и Слуцке.

«Видимо, в Жодино готовились к «приему» административно арестованных участников Дня Воли, так как выдавали нам чистые одеяла и полотенца, камеры были убраны и помыты, при необходимости к больным вызывали врача и он быстро приходил. А вот в Слуцком ИВС мне бросилась в глаза страшная грязь, камера воняла, даже полотенца не выдали. За четыре дня ни разу не выводили на прогулку, — передает слова журналиста ПЦ «Весна».

Отдельно Сержук Кийко отмечает плохое качество питания и мизерные порции. Ассортимент блюд практически не менялся в течение нескольких дней, трижды кормили очень «пахучей» рыбой. Приемы пищи были плотно сдвинуты по времени: завтрак — в 11 часов, обед — в 13 часов, ужин — в 17 часов.

Еще одно обращение Сержука Кийко было рассмотрено в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД, которые провели свой мониторинг изолятора временного содержания в Слуцке. Было вынесено заключение, что факты нарушений, о которых шла речь в обращении, частично имели место. Руководству ИВС были представлены предложения по их искоренению и усилению контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

И только Слуцкий РОВД, рассмотрев аналогичную жалобу журналиста пришел к выводу, что недостатков в материально-бытовом и санитарно-гигиеническим обеспечении административно арестованных не было.

Руководство районной милиции сообщило Кийко, что «факты, изложенные в жалобе на порядок и условия содержания в ИВС Слуцкого РОВД не нашли своего подтверждения».