Ученые выяснили, какой хлеб полезнее – белый или черный 2 6.06.2017, 19:46

11,531

Израильские биологи сравнили то, как организм добровольцев реагировал на белый и черный хлеб.

Биологи не нашли однозначных свидетельств полезности черного хлеба и вредности белого хлеба, обнаружив значительные различия в реакции организма людей на употребление и того, и другого продукта, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism, передает РИА «Новости».

"Это открытие интересно не только потому, что оно потенциально является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило нас перед фактом – люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу. До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Как показывает практика, диеты на базе этого подхода всегда с треском проваливаются", — заявил Эран Элинав из института Вейцманна в Реховоте (Израиль).

В последние годы в СМИ часто появляются заявления диетологов о том, что белый хлеб является в целом вредным продуктом для здоровья человека, так как он содержит в себе много углеводов, мало клетчатки и в целом способствует развитию диабета и ожирения. Черный хлеб и хлеб на основе отрубей, напротив, считается полезным, так как он содержит в себе много микроэлементов, растительных волокон и других нутриентов.

Элинав и его коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, собрав группу из двух десятков добровольцев, половина которых согласилась питаться практически одним черным хлебом ради науки на протяжении двух недель, а остальные – белым хлебом. И в том и в другом случае примерно четверть калорий приходилась на хлеб, а остальную часть диеты составляли обычные продукты. Через месяц группы менялись местами и начинали есть другой вид хлеба, который для них специально пекли авторы статьи.

В это время ученые следили за состоянием здоровья добровольцев, наблюдая за тем, как менялась концентрация глюкозы, микроэлементов и белков в их крови при переходе на хлебную диету и при полном отказе от хлеба, а также за изменениями в их весе, давлении и других физиологических характеристиках.

Эти наблюдения, по словам Элинава, привели к неожиданным результатам – первый анализ собранных данных показал, что белый и черный хлеб примерно одинаково влияли на работу организма и почти не меняли то, как работал обмен веществ в организме добровольцев.

Удивленные подобными итогами эксперимента, израильские биологи сравнили то, как организм разных добровольцев реагировал на белый и черный хлеб. Как оказалось, разброс в реакции организма на пшеничную и ржаную муку был очень большим. Благодаря этому для некоторых добровольцев наиболее полезным был белый хлеб, а для других – черный хлеб. Что интересно, употребление ни того, ни другого хлеба не меняло микрофлору, что раньше связывалось с положительным действием черного хлеба на здоровье человека.

Почему так происходит, ученые пока не знают, но они предполагают, что это связано с различиями в работе микробов микрофлоры, которые отвечают за переработку крахмала, глюкозы и других углеводов. Раскрытие этих различий, по мнению Элинава и его коллег, поможет нам понять, какой хлеб стоит есть разным группам людей и как особенности в работе их организма могут влиять на успешность или неудачность тех или иных диет.