Посла Литвы вызвали в МИД Беларуси 12 6.06.2017, 19:59

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Поводом послужило высказывание президента Литвы о совместных военных учениях РФ и Беларуси.

Посол Литвы в Беларуси был вызван в белорусский МИД в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT, передает «Интерфакс».

«6 июня в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Беларуси был вызван посол Литвы. В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст Главы литовского государства», - проинформировали в пресс-службе МИД Беларуси.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, «особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры», является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона».

«Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей», - отметили в МИД.

При этом, заметили там, «очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским «Договором о добрососедстве и сотрудничестве», подписанным и действующим уже более 20 лет».

«Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – добрососедство, ведь соседей, как известно не выбирают – их дает Бог», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью назвала главной угрозой для стран Балтии и Польши наличие агрессивной России и союзной с ней Беларуси на востоке. «Само соседство с Россией и Беларусью – угроза ему. Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», - сказала президент.