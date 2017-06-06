Ради кортежа патриарха Кирилла из 13 машин перекрыли улицу в Кирове 7 6.06.2017, 20:15

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Очевидцы сняли на видео кортеж патриарха Кирилла, для проезда которого перекрыли улицу в Кирове.

В состав колонны вошли четыре полицейские машины и девять иномарок. Местные СМИ сообщают, что автомобили двигались с большой скоростью по абсолютно пустой дороге. Далее патриарх пересел на вертолет, сообщает портал Progorod.

Патриарх Кирилл прибыл в село Великорецкое, чтобы совершить литургию на берегу реки Великой, также он посетит Трифонов монастырь и Успенский кафедральный собор.