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Ради кортежа патриарха Кирилла из 13 машин перекрыли улицу в Кирове

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  • 6.06.2017, 20:15
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Очевидцы сняли на видео кортеж патриарха Кирилла, для проезда которого перекрыли улицу в Кирове.

В состав колонны вошли четыре полицейские машины и девять иномарок. Местные СМИ сообщают, что автомобили двигались с большой скоростью по абсолютно пустой дороге. Далее патриарх пересел на вертолет, сообщает портал Progorod.

Патриарх Кирилл прибыл в село Великорецкое, чтобы совершить литургию на берегу реки Великой, также он посетит Трифонов монастырь и Успенский кафедральный собор.


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