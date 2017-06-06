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У европейцев еда занимает 7% расходов, а у белорусов – почти 42%

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  • 6.06.2017, 20:18

Там много мы проедаем из-за высоких цен на продукты и низких зарплат.

Белстат подсчитал, сколько денег в месяц есть у среднестатистической белорусской семьи – 983 руб. 50 коп. В эту сумму попадают и зарплаты, и пенсии, и пособия, и прочие источники дохода.

Потребительские расходы оказались меньше – 704 руб. 30 коп. И львиную долю от общего объема расходов занимает еда – целых 41,7% (или 293 руб. 69 коп., если перевести эту сумму в деньги). На втором месте обосновались траты на непродовольственные товары – 29,8% от расходов (или 209 руб. 88 коп.). Меньше всего у среднестатистической семьи уходит на оплату услуг – 25,5% расходов (179 руб. 60 коп.).

Получается, практически каждый второй рубль, который тратят белорусы, уходит на продукты, пишет kp.by.

- Доля расходов на питание часто используется как истинный индикатор благосостояния населения. Из-за разницы цен не всегда можно напрямую сравнивать доходы, а вот доля расходов на питание всегда уменьшается с ростом благосостояния. Когда доходы белорусов росли, доля расходов на питание уменьшалась. А в последнее время она наоборот слегка выросла по сравнению с докризисными годами, - говорит Катерина Борнукова, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC. - В европейских странах расходы на питание не являются самой крупной статьей расходов: в среднем у европейцев уходит на еду около 7% трат. При этом, например, на аренду и коммуналку или на транспорт европейцы тратят больше, чем на еду. У самых близких европейских соседей, поляков, доля расходов на еду тоже ниже белорусской – порядка 30%. У наших соседей не из ЕС дела, наоборот, обстоят хуже: украинцы тратят на еду около 60% своих расходов.

- Почему белорусы тратят на еду так много? Кризис виноват?

- У высоких расходов на питание несколько причин. Это низкий уровень доходов, высокие цены на продукты питания (в большинстве европейских стран еда дешевле), низкие тарифы на ЖКХ и транспорт, из-за которых статистически мы «проедаем» больший процент дохода. Кстати, по мере повышения тарифов на коммуналку доля расходов на питание будет падать, хотя реальное качество жизни белорусов, увы, ухудшится.


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