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Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании дела Шеремета

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  • 6.06.2017, 20:25
Павел Шеремет

«У меня здесь, в сердце так же болит, как и у вас», - сказал президент Украины.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в ходе своего обращения ко Дню журналиста, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Журналистика в Украине стала «четвертой властью». Игнорировать журналистов сегодня невозможно. Просто опасно для любого. И я искренне радуюсь этому. Я поздравляю вас. Но есть недостатки, - конечно, что есть. Защищена сегодня работа журналиста? Нет. Есть определенные лакмусовые кейсы, такие как убийство Павла Шеремета. И у меня здесь, в сердце так же болит, как и у вас. Я так же с вами. Требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета. Я убежден, что широкий круг людей должны знать подробности, за исключением тех деталей, которые являются тайной следствия. Подчеркиваю, что мы должны сделать все для того, чтобы это дело, как и другие дела притеснения журналистов, нападения на них, не дай Бог, убийства, обязательно исполнители и заказчики должны понести свою ответственность», - заявил Порошенко.

Отметим, в мае Порошенко заявил, что не доволен тем, что до сих пор не назван убийца журналиста Павла Шеремета.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Елене Притуле, однако ее самой в машине не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.


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