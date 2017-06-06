Олег Дулуб: Беларусь сама по себе не хоккейная страна, а футбольная 3 6.06.2017, 20:33

Олег Дулуб

ФОТО: ONLINER.BY

Белорусский специалист поделился мнением о том, как надо развивать футбол в Беларуси.

Об этом бывший наставник ФК «Крумкачы» и ФК «Карпаты» Олег Дулуб рассказал в интервью «Еврорадио».

- На совещании у Лукашенко было поручено загрузить все ледовые дворцы занятиями с детьми. В то же время в футболе на детском уровне страшное падение результатов. Что нужно сделать, чтобы дали распоряжение загрузить все футбольные площадки? В Минске страшно смотреть на поля возле школ и гимназий.

- Сколько у нас ледовых дворцов построено?

- Около тридцати.

- Давайте тогда построим 30 современных футбольных полей, и потом будем сравнивать с хоккеем.

Но это неправильное сравнение. Для того чтобы что-то сдвинуть, нужна новая программа подготовки на уровне сборных, которая будет привязана к современным реалиям. Необходим тщательный отбор тренеров по профессиональным качествам. Это должны быть узкие специалисты по каждому возрасту. Также должен быть отбор детей, которые пригодны для игры в футбол. Когда развалилась советская система подготовки, мы не отбирали, набирали людей в профессиональные клубы.

Чтобы Беларусь стала футбольной страной, нужна программа развития на государственном уровне. Это делается в Исландии, в Финляндии, в Швеции.

Беларусь сама по себе не хоккейная страна, а футбольная. Начиная с советских времен, было только 2 хоккейных клуба – «Юность» и «Динамо» Минск. При этом футбольная команда «Динамо» была чемпионом СССР. Было 5 команд, которые играли в первой и второй союзных лигах. Конкурировали постоянно с украинскими, российскими клубами. Если сделать нормальные стадионы, то, думаю, народ пойдет на стадионы. Если стадион будет по уровню комфорта для болельщика такой же, как «Минск-Арена», если запустить команды, например, БАТЭ, «Динамо» Минск, «Шахтер» в чемпионат России, то стадион «Динамо» будет полным. Нельзя сравнивать чемпионат Беларуси по футболу с уровнем КХЛ. Чтобы футболистов сравнить с хоккеистами, нужно вывести их на один уровень.

Более того, футбол более доступен, чем хоккей. Нужно разделить детей на две команды, бросить по два кирпича, дать мяч – играйте с утра до вечера. В хоккее же нужна амуниция, ледовые дворцы. Футбол всегда был видом спорта для пролетариата. Может я говорю грубо, но футбол был доступен для детей, у родителей которых не большие доходы. А обычно оттуда выходили самые хорошие игроки.

Но я не сторонник того, чтобы прямо сейчас забрать деньги у хоккея и отдать футболу. Я говорю о том, что нужно поднимать финансирование футбола. Если бы финансирование было таким же как в хоккее, мы бы имели не только БАТЭ и «Динамо» Минск в группах еврокубков. Мне кажется, что мы имели бы там больше клубов, больше сильных клубов, имели бы более сильный чемпионат, – сказал Дулуб.