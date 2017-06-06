Трамп рассказал о беседе с арабскими лидерами перед их разрывом с Катаром 1 6.06.2017, 20:55

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Накануне восемь стран разорвали дипотношения с Дохой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран Ближнего Востока, с которыми он беседовал во время своего недавнего ближневосточного турне, указывали на Катар в контексте беседы о недопустимости финансирования терроризма. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, передает РБК.

«Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил о недопустимости дальнейшего финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар — посмотрите!» — написал Трамп.

Заявления Трампа последовали после того, как в минувший понедельник, 5 июня, восемь стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. В их числе — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Маврикий. Эти государства обвинили Доху (столица Катара) в поддержке, финансировании и укрывательстве представителей экстремистских группировок, в том числе запрещенных в России ИГ, «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман».

Позднее издание The Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров сообщило, что власти эмирата признают выплату $1 млрд международным террористам. Собеседники газеты утверждают, что эта сумма была частью сделки по освобождению членов королевской семьи, отправившихся на охоту в Южный Ирак и захваченных боевиками в заложники.

Ближневосточное турне американского президента проходило с 20 по 23 мая. Оно стало первой зарубежной поездкой Трампа в качестве президента США.