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7-летняя пианистка-вундеркинд откроет «Джазовые вечера» в Минске

  • 6.06.2017, 21:11

Несмотря на свой совсем юный возраст, пианистка из Солигорска уже обладает солидным послужным списком.

10 июня на площади у Ратуши состоится первый из трех еженедельных концертов фестиваля «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» сезона-2017. Хедлайнером вечера будет один из лучших джазовых гитаристов мира Скотт Хендерсон (США), а откроет программу 7-летняя София Курлович из Солигорска, передает tut.by.

Начало концерта в 20.00, вход свободный.

Несмотря на свой совсем юный возраст, джазовая пианистка и вокалистка София Курлович уже обладает солидным послужным списком. Среди ее наград — Гран-при конкурса «Джаз-момент 2016» (Москва, Россия) и победа в республиканском конкурсе «Талент краіны» (2016). София выступала в концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева. Была гостьей в шоу Максима Галкина «Лучше всех» на «Первом канале» (Россия), где исполняла дуэт с И.Бутманом. Музыкальным воспитанием юного таланта занимается Солигорская детская школа искусств.

— София — удивительно одаренный ребенок, ведь она начала заниматься всего полтора года назад и за это время добилась просто поразительных результатов, — говорит ее преподаватель Светлана Петрович. — Мы очень признательны организаторам «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ» за приглашение выступить в Минске, поскольку сейчас большинство концертов с участием Софии проходит за рубежом.

Завершит программу «Джазовых вечеров» 10 июня Скотт Хендерсон (США), который признавался лучшим джазовым гитаристом по версиям журналов Guitar World и Guitar Player. Он выйдет на сцену в сопровождении французских музыкантов Арчибальда Лагоньера (бас) и Романа Лабайе (барабаны). Также в первый день фестиваля выступят певец и мультиинструменталист Харрисон Янг (США/Нидерланды), этно-джазовый дуэт Agata, VIP-jazz Андрея Славинского.

17 и 24 июня в рамках «Джазовых вечеров» минчан ждут встречи с бас-гитаристом Кристианом Галвезом (Чили) и его музыкантами, Кливом Джонсом (США), Набилем Хемиром (Тунис), концертным оркестром Бориса Мягкова, «Трио Константина Горячего», Minsk Voices, Premier Orchestra.


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