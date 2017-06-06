Главный нарколог Минздрава предлагает окрашивать дома в позитивные цвета 6.06.2017, 21:27

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Нарколог назвал городскую среду неестественной для биологического организма.

Иван Коноразов предлагает красить здания в позитивные цвета, так как «серость негативно сказывается на восприятии окружающего мира», передает БелТА.

О негативных факторах городской среды он рассказал на пресс-конференции «Психическое здоровье населения и факторы риска, обусловленные урбанизацией».

«Одним из таких факторов является шум. Банальный шум больших городов, который мы ежедневно слышим. Чем его больше, тем выше риск возникновения различных заболеваний, начиная от простого повышения холестерина в крови и заканчивая острыми психическими расстройствами», – рассказал Иван Коноразов.

Он назвал городскую среду неестественной для биологического организма.

«К болезням приводят шум, вибрации, пыль, загрязнение воздуха. И не только к соматическим расстройствам. Социальное напряжение, темп жизни и скорость принятия решений приводят и к злоупотреблению различными психоактивными веществами, повышению тревожности у населения в целом. Происходит это потому, что человек, проживая в хроническом стрессе, пытается справиться с ним».

На этом фоне увеличивается количество семейных скандалов.

В качестве профилактики психических расстройств, вызванных урбанизацией, чиновник предлагает выезды на природу и повышение физической активности.