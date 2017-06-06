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Минчанин «высадил» на детской площадке камни и организовал себе парковку

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  • 6.06.2017, 21:55
Фото: tut.by

Работники ЖЭС не оценили идею наглого водителя.

В Минске водитель решил вопрос с парковкой для своего автомобиля: на детскую площадку привез с десяток валунов, чтобы на ней не смогли играть дети, а он мог спокойно парковать автомобиль.

Фотографию tut.by прислал читатель Андрей. Мужчина живет во Фрунзенском районе, на улице Игнатовского, 3.

— С парковкой у нас, как и во всех дворах: у всех машины, но место все же найти можно. Но нашелся автомобилист, который решил обустроить себе парковку на детской площадке. Мы уже и милицию на него вызывали, и ЖЭС.

Видно, что автомобилист подошел к процессу основательно — не только привез на площадку булыжники, но и вкопал их, а затем покрасил.

По состоянию на вечер 6 июня стало известно, что ЖЭС убрал камни, привезенные автомобилистом. Сейчас решается вопрос о том, кто будет восстанавливать детскую площадку — сам автомобилист или ЖЭС.


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