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ВМС США нанесли удар по позициям ИГИЛ

  • 6.06.2017, 22:12

В Военно-морских силах США заявили, что нанесли удары по позициям ИГИЛ с авианосца «Джордж Буш».

Ударная группа военно-морских сил (ВМС) США нанесла серию ударов по целям террористической группировки ИГИЛ с авианосца «Джордж Буш» в восточном Средиземноморье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС, передает «Гордон».

По данным пресс-службы, авианосец вошел в Средиземное море 5 июня после «осуществления операций в поддержку операции «Непоколебимая решимость» и для обеспечения безопасности на море в составе Пятого флота ВМС США».

Куда именно были направлены удары ВМС США, не сообщается.

Международная коалиция во главе с США начала бомбардировки ИГИЛ в Сирии и Ираке (операция «Непоколебимая решимость») в августе 2014 года.


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