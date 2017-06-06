Николай Статкевич: Мы выйдем 3 июля, чтобы освободить себя и страну 4 6.06.2017, 22:50

3 июля в 14.00 на Октябрьской площади в Минске пройдет акция протеста.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич разместил свое видеообращение на канале в Youtube.

Политик заявил, что 3 июля в 14 часов на Октябрьской площади в Минске пройдет очередная акция.

«Мы выйдем, чтобы защитить молодых людей, наших детей, которых мучают ни за что, - сказал Николай Статкевич. - Мы выйдем в день освобождения, чтобы освободить себя, освободить свои души от предательства, холуйства, лжи. Освободим себя, освободим страну».