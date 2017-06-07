Трамп и король Саудовской Аравии обсудили план победы над терроризмом 4 7.06.2017, 7:38

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Фото: Reuters

Решающее значение в этом вопросе будут иметь действия арабских государств Персидского залива.

Вопросы предотвращения финансирования терроризма обсудил по телефону президент США Дональд Трамп с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

«Лидеры обеих стран обсудили важнейшие задачи по предотвращению финансирования террористических организаций и ликвидации пропаганды экстремизма любой страной в регионе», - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном во вторник.

В ходе разговора Трамп подчеркнул, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива «имеет решающее значение для победы над терроризмом и укрепления региональной стабильности».

Телефонный разговор лидеров США и Саудовской Аравии состоялся в разгар серьезного кризиса в регионе Персидского залива. В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже в течение дня к ним присоединились Йемен, Мальдивы, Маврикий и власти восточной части Ливии. Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Кроме того, были озвучены обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и группировки «Исламское государство».

Позднее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Катар выплатил за похищенных в Ираке членов королевской семьи до $1 млрд. Утверждается, что Доха передала деньги связанной с «Аль-Каидой» группировке, воюющей в Сирии, а также силам, близким к Ирану.