Власти пошли с протянутой рукой в Африканский банк 10 7.06.2017, 7:53

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Замглавы МИД Беларуси заявил, что пора по-новому взглянуть на отношения Беларуси и африканских государств.

Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) откроет кредитную линию на 150 млн долларов для закупок африканскими компаниями продукции в Беларуси. Об этом заявил председатель правления Афрэксимбанка Бенедикт Орама на первом белорусско-африканском форуме в Минске, передает tut.by.

Соглашение об открытии кредитной линии подпишут 7 июня главы Афрэксимбанка и Банка развития Беларуси. По словам Орамы, это лишь первый шаг в рамках договоренностей 2016 года о поддержке торговли между странами Африки и Беларусью. Планируемый объем всей кредитной линии Афрэксимбанка составит до 800 млн долларов.

— Африке нужно оборудование, чтобы строить дороги, мосты, больницы, порты, электростанции и т.д. В Африке есть дефицит продовольственных культур, мяса, фруктов и овощей. При этом в Африке находится 60% мировых пахотных земель.

По словам главы банка, африканским странам нужна сельскохозяйственная техника, в предложении которой сильна Беларусь.

— Мои братья и сестры, — сказал Орама, обращаясь к гостям форума из Африки, — наш банк уверен, что огромные производственные мощности Беларуси в тяжелой промышленности и производстве тракторов — это возможность получить доступные инвестиционные товары, которые нужны нашему континенту для развития.

По его словам, сегодня ведутся переговоры о сборке белорусских тракторов и грузовиков в ряде африканских стран.

При этом Орама признал, что на конец 2016 года импорт африканских стран из Беларуси составил лишь 442 млн долларов, или 0,05% всего импорта Африки. 80% из этого объема — товары садоводства. Экспорт стран континента в Беларусь составил 152 млн долларов.

Орама заявил, что Беларусь и страны Африки надеются довести товарооборот к 2020 году до 3 млрд долларов.

Замглавы МИД Валентин Рыбаков, открывая форум, заявил, что «пора по-новому взглянуть на отношения Беларуси и африканских государств».

— Беларусь — это тот партнер, который ориентирован на сотрудничество в целях мирного, гармоничного развития Африки. В нашем лице вы всегда будете иметь надежных партнеров, на которых можно рассчитывать, и действия которых легко прогнозировать.

По словам Рыбакова, сегодня у Беларуси четыре посольства в Африке — в Египте, ЮАР, Нигерии и Эфиопии.

— Имеется потенциал по наращиванию туризма из Беларуси в Африку и наоборот. Растет взаимозависимость наших экономик. Ряд наших предприятий зависит от стабильных поставок продукции из стран Африки — какао, каучука, некоторых других товаров. Мы заинтересованы не только в прямой торговле, мы хотели бы выйти на новый уровень кооперации — производственные и технологические связи. Это позволит нам не только закрепиться в африканских государствах, но и создать рабочие места в ваших странах.

Сейчас, добавил Рыбаков, прорабатывается создание сборочных производств тракторов и грузовиков в Нигерии, Гане, ЮАР, Зимбабве, Эфиопии, Джибути и Судане.

По словам замминистра иностранных дел, Беларусь готова развивать сотрудничество с Африкой так глубоко, как к этому готовы африканские партнеры.