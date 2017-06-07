закрыть
7 июня 2017, среда, 13:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Собравший тысячи белорусов в ТЦ Минска блогер позирует на фоне бело-красно-белого флага

8
  • 7.06.2017, 7:59
  • 5,685

Снимок, на котором Влад Бумага запечатлен рядом с национальным флагом, набирает популярность в сети.

Такой снимок Влада Бумаги — блогера, который собрал в минском торговом центре Galleria три тысячи поклонников, — гуляет по интернету, пишет nn.by.

Этот «аргумент» приводят сторонники Влада в качестве примера его настоящей гражданской позиции.

Журналистам пока не удалось идентифицировать, с какого из более чем 50 видеороликов Бумаги сделан скриншот.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза