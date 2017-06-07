Фотофакт: Собравший тысячи белорусов в ТЦ Минска блогер позирует на фоне бело-красно-белого флага 8 7.06.2017, 7:59

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Снимок, на котором Влад Бумага запечатлен рядом с национальным флагом, набирает популярность в сети.

Такой снимок Влада Бумаги — блогера, который собрал в минском торговом центре Galleria три тысячи поклонников, — гуляет по интернету, пишет nn.by.

Этот «аргумент» приводят сторонники Влада в качестве примера его настоящей гражданской позиции.

Журналистам пока не удалось идентифицировать, с какого из более чем 50 видеороликов Бумаги сделан скриншот.