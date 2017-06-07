Девятое государство разорвало дипотношения с Катаром 3 7.06.2017, 8:01

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Ряд стран также заявил о принятии серии чрезвычайных мер против Катара.

Исламская Республика Мавритания официально объявила о разрыве дипломатических отношений с Государством Катар. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia (перевод – ТАСС).

Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.