Денис Шунто: Футболисты «Крумкачоў» не менее достойны вызова в сборную, чем игроки брестского «Динамо» 7.06.2017, 8:15

7,414

Денис Шунто

Фото aif.ru

Просто некоторые футболисты лучше «вписываются в концепцию» главного тренера сборной.

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто считает, что в команде есть футболисты достойные вызова в сборную Беларуси.

– Все зависит от желания главного тренера. Брестское «Динамо» занимает 12-е место (после 10-ти туров – прим.) – 3 человека в сборной. Не думаю, что там игроки сильнее наших. Может быть игроки лучше вписываются в концепцию главного тренера сборной. Считаю, у нас есть тоже достойные футболисты, не менее достойные, чем у брестского «Динамо», – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5», передает tribuna.com.