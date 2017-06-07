Зенон Позняк: Когда народный подъем начался, его уже не остановить 10 7.06.2017, 8:27

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Зенон Позняк

Фото: charter97.org

Протестная весна этого года показала, что белорусы пробуждаются, как в конце 1980-х.

Журналисты сайта belaruspartisan.org поговорили с Зеноном Позняком после презентации программы "Вольная Беларусь" в Вильнюсе.

- Конституция "Вольной Беларуси" написана, каков следующий шаг? Вы правда надеетесь, что белорусы смогут самоорганизоваться, как когда-то создавался "Народный фронт"?

- Для того, чтобы эту Конституцию было кому осуществлять, нужна среда, нужно, чтобы появилось движение. Самый надежный способ – самоорганизация. Протесты против декрета №3 показали, что народ перестает бояться, люди выходят на площадь, показывают свои чувства, высказывают толковые мысли. Им только не хватает организации. Безусловно, это только начало, но это уже первый звоночек, что общество созревает, чтобы что-то делать, не только показывать свои чувства.

Программа "Вольная Беларусь" хороша для всей нации. Чтобы ее осуществлять, нужно начинать бороться с этим режимом, за свои права, свою работу, свою гордость. Среди людей, которых обозвали тунеядцами, много простых людей, но есть и те, кто мог бы это делать. Думаю, даже простое появление этой программы будет стимулировать появление таких мыслей – как самоорганизовывать общество, создавать группы, налаживать контакты, распространять информацию, обмениваться мнениями. Так вырастает гражданское общество.

Получится ли такая самоорганизация как в 1980-х годах, когда зарождался "Народный Фронт" – посмотрим, но основания для этого уже есть. Если такое движение не появится, нация отнесется к программе индифферентно, то Беларусь так и останется в болоте. Сама программа не пропадет, она останется на будущее, но чем быстрее она начнет реализовываться, тем лучше.

- Вы и раньше писали концепции, сейчас выступили инициатором программы "Вольная Беларусь". Из ранга реальных политиков Вы перешли в эксперты?

- Это ошибочное мнение, что я теперь выступаю больше как эксперт. Хоть я поехал в эмиграцию, я оставался и остаюсь до сегодняшнего дня руководителем Консервативно-Христианской партии-БНФ. Я занимаюсь организационной работой. Многое, что делается партией, не обнародуется, спрятано, потому что ситуация в стране такая, но результат нашей деятельности есть. Взять хотя бы Куропаты, которые давно бы уничтожили. А так - существует народный мемориал, созданный партией. И не только это. Мои идеи живут. Как руководитель я принимаю активное участие в политической жизни. Я получают всю информацию о ситуации в Беларуси из первых рук, часто приезжаю в Европу, даже Сойм партии проводил в Варшаве. Потому я полит у не бросал и политиком являюсь.

Я был руководителем депутатской оппозиции Верховного совета, под моим руководством были созданы и приняты десятки законов. Я имею опыт законодательной деятельности. Создатели программы "Вольная Беларусь" также имеют такой опыт. Например, Лявон Борщевский в 1990-х написал основу белорусского закона о гражданстве, который был потом принят в нашей стране.

Да, я провожу экспертный анализ событий, которые происходят, потому что я как политик владею ситуацией. Например, еще до войны в Украине я писал и предупреждал украинцев, что будет война с Россией. Я проанализировал ситуацию, призывал готовиться. Такой же сценарий готовиться и для Беларуси, причем давно. Как только подвернется случай – этот сценарий будет осуществлен, как и с Украиной. Я просто хорошо знаю московскую политику, этих людей во власти. Как начнется оккупация Беларуси – по крымскому или донбасскому сценарию – сложно сказать. Пророссийские организации в Беларуси будут как приемные структуры для русского десанта. Нужно готовиться к реальной войне, которая может начаться. Это не укладывается в головах белорусов, которые привыкли, что все тихо-спокойно, но реальность такова, что украинский сценарий может повториться и у нас, и наше будущее будет зависеть от того, окажем ли мы сопротивление. Тут уже будут действовать международные законы. Если мы окажем сопротивление, международное сообщество признает это оккупацией. Если сопротивления не будет, значит, будет как с Крымом, даже хуже, - добровольное объединение двух братских народов.

- С того времени, как Вы уехали в эмиграцию, выросло новое поколение белорусов, для которого Вы скорей историческая фигура, чем реальный политик. Есть ли у Вас политические амбиции, связанные с Беларусью?

- Люди, которые имеют амбиции, особенно большие, часто имеют один недостаток – им тяжело совместить эти амбиции с реальностью. Я в этом смысле очень трезво смотрю на всю ситуацию, и мной движут не столько амбиции, сколько обязанности. Если бы сейчас в Беларуси начались какие-то перемены, конечно, я бы подключился. У меня все в порядке с головой и телом. В нашем обществе есть стереотипы – человек в 70 лет считается уже старым. На Западе совсем по-другому: Шимон Перес стал президентом Израиля в 83 года, Дональд Трамп стал президентом США в 70 лет. Если есть опыт и мозги, то это то что нужно для политики.

Если ситуация будет требовать моего участия, конечно, я буду участвовать в политической жизни Беларуси. Отстранение было бы неправильным. Конечно, я понимаю все сложности, которые могут появиться, но я помню 1980-90-е годы, этот подъем: если он начался, его не остановить. У нас только первые звоночки, но они свидетельствуют о том, что люди пробуждаются.

- У вас бывает ностальгия по Беларуси?

- Это самая страшная болезнь, которую я пережил. Когда ностальгируешь – ты весь в прошлом, ностальгия тебя вот так крутит, болит все тело, душа. Только тот, кто переживал ностальгию, понимает, как болит душа - она превращается в руины. Это, конечно, невозможно описать. Настолько это тяжело. Моя жена тоже это остро пережила.

Года три-четыре держит. Очень сильно. Но потом проходит. Тупеет острота. Я 20 лет уже прожил в эмиграции – уже полегче. Правда, есть вещи, на которые я не могу смотреть, меня цепляет за сердце. Например, фотографии матери, мест, где я был, белорусской природы. Есть в Библии такое: иди вперед, а если будешь все оглядываться назад, превратишься в соляной столб. Прошлое нужно помнить, но не стоит им жить.