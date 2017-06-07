Как проходит строительство забора на границе Литвы с Россией 5 7.06.2017, 8:35

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Высота забора с колючей проволокой — почти три метра, протяженность — 45 километров.

Учитывая всю продолжительность сухопутной литовско-российской границы, более 235 километров, такая ограда вряд ли защитит от теоретической агрессии. На церемонии символического начала строительства некоторые чиновники согласились с этим, сообщает «Белсат».

«Если говорить о каких-то геополитических угрозах, то существуют более эффективные меры воздействия. А эти сооружения отчасти созданы против нелегального прохождения границы», - подчеркнул Ренатас Пожело, командир Службы пограничной охраны Литвы.

Другие чиновники говорили напрямую про опасного соседа

Только на прошлой неделе литовские пограничники сняли с поезда четырех российских солдат в штатском, которые прошли границу без специального разрешения.

«Мы все знаем о подобных инцидентах, вроде того, что случился в Эстонии в 2014-ом, когда эстонские власти обвинили россиян в похищении офицера на их территории. Чтобы предотвратить подобные ситуации, мы решили соорудить эту ограду», - объяснил Эймутис Мисюнас, министр внутренних дел Литвы.

Подобную ограду построят также Латвия и Эстония

Заборы подобного формата, что и литовский, возникнут на большей части сухопутной границы с Россией. В странах Балтии подчеркивают, что это необходимый шаг для самых географически близких к России стран-членов НАТО. Балтийские страны неоднократно подчеркивали существование прямой опасности со стороны России.

«Само соседство с Россией и Беларусью - угроза НАТО. Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Речь идет о сентябрьских российско-белорусских учениях «Запад-2017». Все соседи нашей страны не исключают провокаций во время этих маневров, план которых до сих пор не раскрывается. А спецслужбы Украины уверены, что после окончания учений российский контингент - ожидается, что это будут три тысячи солдат - останется на территории нашей страны.