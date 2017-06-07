Из минской больницы выгнали раздававших Новый Завет христиан 66 7.06.2017, 8:57

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Дежурный врач заявила христианам, что они в больнице не нужны.

Из одной из больниц Минска 4 июня сотрудники выгнали верующих, которые раздавали больным Новые Заветы на русском языке в синодальном переводе, подбадривали их и молились за них, если те просили. Об этом krynica.info рассказал юрист, евангельский христиан Сергей Луканин. По его словам, в таком служении участвуют верующие различных христианских церквей, проходит оно раз в месяц по воскресеньям.

Поводом для изгнания верующих стало то, что Сергей Луканин уклонился от ответа на вопрос одной из пациенток о том, поклоняется ли он святым.

«Пытался перевести тему, но, не дав прямого ответа, был уличен в сектантстве. Сразу вышли из палаты, перешли в другую, но были оттуда со скандалом выведены местным медперсоналом», — отметил он.

«Не помогло даже то, что мы раздавали Новые Заветы с разрешения ответственного врача по больнице. «Вы что, не видите, что вы здесь не нужны?» — с возмущением кричала на нас дежурный врач. Не стали перечить, пошли в другое отделение, попросив Господа, чтобы Он не дал закрыться дверям в эту больницу для Слова Божьего», — заявил юрист.

Также он рассказал, что 4 июня во время проповеди возле станции метро «Октябрьская» сотрудники ОМОН «очень вежливо предложили заканчивать «чтобы им не влетело от начальства»». Тем не менее, с ними удалось договориться продолжить молиться без публичных выступлений.

«На обратном пути увидел офицеров ОМОНа, подошел к ним с вопросом: «Как найти ваше начальство, чтобы договориться раздать Библии личному составу вашего подразделения?» Услышал в ответ: «Попробуйте подойти на Добромысленский переулок, может, разрешат». Буду молиться о такой возможности», — подчеркнул Сергей Луканин.