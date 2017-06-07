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В бывшей резиденции Януковича установили скульптуру Ждуна

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  • 7.06.2017, 8:59
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Фото: Екатерина Кульчицкая / Facebook

Сделанный из специального пластика Ждун будет «путешествовать» по «Межигорью».

На территории бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом появилась скульптура известного героя мемов и фотожаб – Ждуна, сообщает «Сегодня».

Сейчас Ждуна разместили возле входа в здание «Хонки», но, как рассказал комендант «Межигорья» Денис Тарахкотелик, скульптура будет «путешествовать» по территории резиденции.

Скульптуру создали из специального пластика.

В мае 2016 года голландская художница Маргрит ван Брифорт установила возле детской больницы в городе Ленден свою скульптуру Homunculus Loxodontus (в переводе с латыни – «человекоподобный слон»), которая символизировала людей, ожидающих в очереди к врачу.

В январе 2017 года скульптуру возле детской больницы заметила русскоязычная туристка, которая сфотографировала и опубликовала ее на популярном сайте Pikabu, после чего фотографию подхватили паблики в социальных сетях, а затем – российские и украинские СМИ. В интернете статуя получила название Ждун.

Мем Ждун стал хитом интернета и социальных сетей, но только в русскоязычном сегменте.

Фото: Мила Князьская-Ханова

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