Госсекретарь США: План Маршалла заложил фундамент для трансатлантического сотрудничества 7.06.2017, 9:26

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Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон отметил значимость сотрудничества США и Европы во имя безопасности, мира и процветания.

Во вторник, по случаю 70-летия плана Маршалла, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что программа помощи восстанавливающейся после Второй мировой войны Европе, изложенная в 1947-ом году госсекретарем США Джорджем Маршаллом, была критически важной для «примирения и сотрудничества между странами, которые совсем недавно были врагами на поле боя», передает «Голос Америки».

В заявлении Тиллерсона говорится, что план Маршалла не только способствовал восстановлению Европы и создал благоприятные условия для ускоренного экономического роста, но и «стал основой для долгосрочного мира и процветания США и Европы почти на три четверти столетия».

Госсекретарь США отметил, что план Маршалла также заложил фундамент для трансатлантического сотрудничества, благодаря которому Европа продолжает быть целостной, мирной и процветающей.

«Сегодня, перед лицом новых угроз нашей безопасности, единству и процветанию, план Маршалла служит напоминанием о том, какие перед нами открываются возможности, когда США и Европа работают вместе», – заявил Тиллерсон.

Историческая справка:

5 июня 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл выступил с речью в Гарвардском университете (Бостон, Массачусетс). Незадолго до этого, во время Второй мировой войны, Маршалл был начальником штаба Армии США и одним из командиров, которые внесли выдающийся вклад в победу. В Гарвард он прибыл, чтобы получить почетную научную степень.

Речь Маршалла стала сенсацией. Госсекретарь отметил, что война разрушила не только экономику Европы, но что «вся современная система разделения труда, основанная на обмене товарами, рискует обрушиться». Европа, продолжил Маршалл, не в состоянии самостоятельно справится с этими проблемами, поэтому Соединенные Штаты намерены прийти ей на помощь. Целью этого было названо «восстановление работающей экономики в мире, чтобы обеспечить появление политических и социальных условий, в которых могли бы действовать свободные институты». Маршалл добавил, что подобная поддержка не может быть оказана небольшими дозами и что в результате выиграют все, включая США, поскольку без этого в Европе не будет политической стабильности и гарантированного мира.

За время действия Плана Маршалла США «влили» в европейскую экономику порядка 13 млрд. долларов, несмотря на то, что страна была в огромных долгах после Второй мировой войны, а ее экономика лишь незадолго до этого вышла из Великой Депрессии – самого страшного и долговременного экономического кризиса в истории страны. В Америке были миллионы безработных. Тем не менее, в плане Маршалла приняли участие десятки миллионов американцев, которые собирали деньги на помощь европейцам. В результате, европейские предприятия получили оборудование, сырье и запчасти, европейцы получили рабочие места, и разрушенная экономика Старого Света вновь заработала. Действие Плана Маршалла закончилось в 1951 году, хотя Америка и далее продолжала оказывать помощь европейским странам.