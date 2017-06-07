Почему блокада Катара серьезно ударит по Лукашенко 24 7.06.2017, 9:50

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Что теряет белорусский диктатор из-за нового кризиса на Ближнем Востоке.

Коалиция против Катара, возглавляемая Саудовской Аравией, на сегодняшний день насчитывает уже 8 государств. Речь идет о странах, официально разорвавших дипломатические отношения с маленьким, но чрезвычайно богатым ближневосточным государством. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий обвиняют Катар в поддержке террористических организаций, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду». Катар также обвиняется в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах.

Катар заявляет, что не финансировал террористов, а заплатил в апреле выкуп размером до миллиарда долларов за членов семьи эмира, захваченных в заложники на территории Ирака. Как сообщается, выкуп был передан одной из ячеек «Аль-Каиды» за 26 человек, участвовавших в соколиной охоте на юге Ирака, и за 50 военных, захваченных исламистами в Сирии.

В поддержку Катара выступают Турция и Иран. Последний заявил, что готов начать поставки пищевой продукции в одну из самых богатых стран мира, если блокада затронет эту сферу.

Биржевые индексы катарских кампаний продолжают падение.

Докторант Свободного университета Берлина, эксперт Центра Острогорского Сергей Богдан, занимающийся в том числе проблематикой Ближнего Востока, в интервью Thinktanks.by рассуждает о грядущих изменениях в расстановке сил в регионе и возможных последствиях конфликта.

«Аль-Джазира» и политические проекты Катара

Катар уже попадал в подобную ситуацию в 2014 году, тогда тоже приостанавливались дипломатические отношения, но до столь жесткой блокады не дошло — страна выстояла, напоминает Сергей Богдан. «Инициатор конфликта был тот же, что и сейчас — Саудовская Аравия, поддержанная союзниками. Конечно, если Катар выстоит, то это превратит его в еще более сильного игрока. Но такой исход, честно говоря, маловероятен, так как в этот раз саудиты, прежде, чем начать давление, договорились с Вашингтоном. С Бараком Обамой не получалось, Дональд Трамп же под этим всем, скажем так, подписался. Скорее всего, Катару придется сдавать что-то по списку саудитов. Может быть закрыт известный телеканал «Аль-Джазира». Это — серьезный удар, «Аль-Джазире» можно выставлять много претензий, но, думаю, в арабском мире это одно из самых качественных СМИ. И его информация однозначно не нравилась Саудовской Аравии. Ликвидация этого канала будет большим ударом по всему арабскому миру», - отмечает Сергей Богдан.

Еще более опасным станет то, что успешное давление на Катар приведет к развалу «инфраструктуры многих очень больших политических проектов в регионе». «Что случится с «Братьями-мусульманами», которые фактически последние годы держались именно на поддержке Катара? Что случится с рядом других организаций вроде Хамаса? Надо понимать, что Катар — это не просто мешок с деньгами. Это государство, которое частично содержит ряд очень влиятельных в регионе организаций. Те же «Братья-мусульмане», например, у которых создана огромная сеть, которая пронизывает не только сами страны региона, но и диаспоры на Западе. Если принудить Катар отказаться от финансирования этих организаций, чего добивается Саудовская Аравия, то это уже само по себе вызовет определенную дестабилизацию в регионе. Это не значит, что «Братья-мусульмане» сейчас и прежде занимались какими-то очень хорошими делами, но пока они будут в поиске новых хозяев, произойдет много странных событий», - считает Сергей Богдан.

Газ и Иран

По мнению эксперта, Саудовская Аравия стремится к абсолютному лидерству в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. «И похоже, саудиты попробовали договориться с Трампом, а Трамп увидел интересную возможность для того, чтобы продолжить или даже увеличить давление на Иран, вплоть до создания ситуации по демонтажу иранского режима. Известно, что договор по ядерной программе Ирана не нравится ни Штатам, ни консервативным арабским режимам, которые объединились вокруг Саудовской Аравии. Иран, на мой взгляд, и есть главным пунктом всего этого конфликта. А подписанные Трампом контракты во время недавнего визита в Саудовскую Аравию на 110 миллиардов только убеждают в этом», - сказал Сергей Богдан.

Катар, поддерживающий вполне хорошие контакты с шиитским Ираном, будет вынужден отказаться от сотрудничества со страной-изгоем, чтобы не стать такой же в арабском мире. Главный источник богатства Катара — природный газ, залежи которого на шельфах соседствуют с Ираном. «Ирану, чтобы навредить Саудовской Аравии или Объединенным Арабским Эмиратам, нужно очень постараться. Но ему даже не придется стараться, чтобы навредить Катару, это делается элементарно — до жизненно важных для Катара трубопроводов, месторождений расстояние выстрела, причем не выстрела баллистической ракетой, а из обычного РПГ. Зная свою уязвимость перед иранской местью, Катар на всю эту кампанию против Ирана смотрел по-другому. Когда саудиты начали договариваться с Трампом по Ирану, Катар захотел отойти в сторону. Но его тут же обвинили во всех смертных грехах. Безусловно, что большинство обвинений, которые сейчас выставлены Катару, — правдивы. Но правда также и в том, что большинство этих обвинений в равной степени распространяются и на Саудовскую Аравию, часть из них — и на Эмираты. Поэтому вся эта ссора совсем не про то, что Катар поддерживает террористов, она про то, как мобилизовать сейчас арабские государства Персидского залива на то, чтобы загнать шиитский Иран наконец-то в стойло», - подчеркнул Сергей Богдан.

Возможное развитие ситуации

По мнению Сергея Богдана, «Катар - это тот путь, через который саудиты, скорее всего, попробуют разыграть новую схему против Ирана». «Понятно, что так называемая ядерная сделка позволяет говорить только об отсрочке на несколько лет нуклеаризации Ирана. Иран, если разозлится, может снова свою программу восстановить, запустить с военной составляющей. Единственная гарантия против военного ядерного Ирана — демонтаж всей страны, превращение ее во что-то похожее на современный Ирак. Но чтобы довести до такого этапа, надо для начала создать конфликты на границах Ирана, внутри Ирана. Это касается поддержки курдских организаций, арабского движения на юге Ирана, на примере Катара показать, что будет с теми, кто не против Ирана. На сторону Ирана Катар, конечно же, не пойдет. Как он себя поведет, уже не столь существенно, существенно то, как будет дальше развиваться ситуация в отношениях саудитов и Ирана. Вот там — действительно серьезная опасность и для региона, и для всего мира», - подчеркнул Сергей Богдан.

Что теряет Беларусь

Отношения Беларуси и Катара уже притягивали к себе внимание, в том числе недружелюбное, отмечает Сергей Богдан. «Когда-то президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в одной из своих статей включил Беларусь, Катар, ОАЭ и Турцию в «альянс вероломных наций», дескать Беларусь работает вместе с Катаром против России. Прорыв в отношениях стал особенно заметен с 2012 года. По моему мнению, перелом в отношениях неслучайно совпал с решением Катара вмешаться в «арабскую весну» во многих местах. И это вмешательство имело очень разные формы. Не только такое, когда, например, поставлялось оружие в Сирию, но и такое, что катарцы, похоже, «перекупали» некоторые страны, которые теоретически могли бы сотрудничать с режимами, которые Катар хотел бы свалить. Это касалось, например, Ливии», - сказал эксперт. Сергей Богдан напоминает, что в самый разгар ливийской войны Россия намеревалась направить Ливии военно-техническую помощь. «Но, как известно, Дмитрий Медведев приказал развернуть корабль с военным грузом, который фактически уже шел к Каддафи. Появилась вероятность отправки через Беларусь. Но вдруг Александр Лукашенко летит в Катар, ему обещают миллиарды инвестиций, кучу проектов, на данный момент в основном так и не реализованных. И стоит отметить, что в то же время Минск отходит от отношений с Ливией, от проектов с Ираном (да, можно уже было попасть под мировые санкции, но надоумить Минск отойти от Ирана, вполне возможно, мог именно Катар), от связей с Сирией. И тогда же укрепляются связи Минска с консервативными арабскими странами, которые еще не перессорились, как сейчас. Я думаю, что контакты нарастали, основываясь на игре Беларуси на стороне консерваторов, аффилированных с Западом в «арабской весне». Напомню, Reuters сообщало о поставках военной продукции «Белтехэкспортом» противникам Каддафи, основываясь на сведениях из неопубликованного доклада Совбеза ООН по Беларуси. И это, возможно, был лишь только один из эпизодов», - считает Сергей Богдан.

Он подчеркивает, что помощь Катару в осуществлении его политики «до последнего момента не противоречила каким-то установкам западных стран, то есть такие отношения никаких осложнений Беларуси не несли, а, скорее, создавали некие новые возможности». В том числе в виде появления новых экономических и политических партнеров, площадок. «Тот же прорыв в отношениях с Турцией, которая симпатизирует Катару, вполне возможно, состоялся не без помощи последнего. Беларусь получила материальные и политические выгоды. Да и участие в саммите Организации исламского сотрудничества — это большое достижение», - сказал Сергей Богдан.