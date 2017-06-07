Виктор Гончаренко: Удивлен, что смог проработать в «Кубани» больше года 7.06.2017, 10:16

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Виктор Гончаренко

Тренер-белорус рассказал о руководителях клуба, которые не знают, куда тянут команду.

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко вспомнил период работы в «Кубани».

«Кубань» — это болельщики, футболисты и персонал. На них тень бросать нельзя. А еще есть руководители, которые не знают, куда тянут команду. Вернемся к «Уфе» — там Шамиль Газизов руководит клубом. В ЦСКА каждый — Бабаев, Яровинский — знает свою роль и качественно выполняют работу на своем участке. В «Кубани» же много руководителей: один говорит, что нет игры, второй — что нет результата, третий — что нужно было выиграть в три мяча, а не в один. Это начало конца... Когда начал чувствовать конец? В «Кубани» — почти сразу. Я вообще удивлен, как мне удалось продержаться там 13 месяцев. Но любой опыт, даже негативный, полезен, и я должен быть за него благодарен», — цитирует Гончаренко «Чемпионат» .