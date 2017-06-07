В Иране напали на парламент и мавзолей Хомейни 3 7.06.2017, 10:50

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Фото: Hamid Reza/twitter.com

(обновляется) Ответственность за атаку на себя взяло ИГИЛ.

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана. Одновременно с этим стрельба была открыта в мавзолее основателя Ирана имама Рухолла Мусави Хомейни близ Тегерана, передает ТАСС.

12:11

Снайперы окружили здание парламента.

11:55

Разведка Ирана сообщает о том, что один из террористов умер, не успев привести в действие взрывное устройство, второй устроил самоподрыв в мавзолее.

11:54

В мавзолее имама Хомейни прогремел еще один взрыв, сообщает AFP.

11:42

Два напавших на парламент Ирана террориста арестованы.

11:37

Один из напавших на парламент террористов уничтожен, сообщает Press TV.

11:17

Смертник подорвал себя в здании парламента в Иране.

11:14

Возле здания иранского парламента все еще слышны выстрелы.

11:11

Министерство внутренних дел Ирана проведет экстренное заседание, сообщает Press TV.

11:09

Семь человек погибли в результате стрельбы в иранском парламенте, еще четверо удерживаются в заложниках. Как отмечает агентство Tasnim, официально число погибших еще не было подтверждено.

10:59

Один из напавших на иранский парламент террористов ведет стрельбу на прилегающей улице. Как сообщает агентство Tasnim, боевику удалось покинуть здание меджлиса, он продолжает вести огонь уже на улице.

11.00

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на парламентский комплекс в Тегеране, а также за теракт у мавзолея имама Хомейни. Об этом сообщает иранское информагентство FARS.

10:41

Возле здания иранского парламента, где произошел взрыв, собираются люди.

People gather outside Iran Parliament in central Tehran after the shooting incident #tehranshooting pic.twitter.com/OGZ90zchZS — Press TV (@PressTV) 7 июня 2017 г.

10:32

Взрыв в помещении Мавзолея, предположительно, устроила женщина, сообщает агентство Mehr.

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

10:24

Агентство Mehr на своей странице в Twitter сообщило, что рядом с мавзолеем было обезврежено взрывное устройство.

10:08

Агентство Tansim сообщило, что задержана участвовавшая в нападении на парламент женщина.

10:05

Двух нападавших на парламент задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек и пятеро получили ранения. Информации о том, является ли жертвой смертник, не приводится. Близлежащая станция метро временно закрыта на вход из соображений безопасности.

10:04

По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в здании парламента Ирана. Об этом сообщил телеканал Press TV на своей странице в Twitter.

По его данным, погибший работал охранником в парламенте.

09:58

Сообщается, что один из нападавших устроил взрыв в помещении мавзолея.

09:49

Стрельба была открыта в мавзолее основателя Ирана имама Рухолла Мусави Хомейни близ Тегерана.

Об этом сообщил телеканал Press TV.

09:45

В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию. Также сообщается о том, что в результате инцидента есть один погибший и восемь раненых.

09:31

Агентство сообщает, что четверо вооруженных людей, личности которых пока не установлены, ворвались около 10:30 по местному времени (09:00 Минск) в парламент и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.

09:19

В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.

По данным ISNA, четыре нападавших блокированы.

09:10

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.