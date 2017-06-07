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Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни

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  • 7.06.2017, 10:52
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За последние столетия люди стали жить дольше.

И продолжительность так называемой здоровой жизни также увеличилась, утверждают ученые.

По данным проведенного в США исследования, три десятилетия назад 23% людей в возрасте от 50 до 64 лет страдали от хронических заболеваний. Сейчас – только 16%. Старость и болезни приходят позже, а это значит, что все мы готовы жить дольше, пишет orthodox.od.ua.

Секрет долголетия состоит в здоровом образе жизни, которому каждое последующее поколение уделяет все больше внимания. Ученые еще в 30-х годах прошлого столетия провели исследования, которые подтвердили, что сокращение количества жирной пищи и уменьшение порций приводит к оздоровлению любого живого организма, включая подопытных мышей, мух и червей.

То же самое происходит с организмом человека, утверждают ученые. Мы начинаем правильно питаться, и природа благодарит нас за это. Кстати, об этом известно с древних времен. В XV веке аристократ Альвис Корнаро всю жизнь придерживался строгой диеты и дожил до 84 лет. А в то время человек в возрасте 50 лет уже считался глубоким стариком.


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