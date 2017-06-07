Многодетному отцу не разрешают уйти в декретный отпуск 2 7.06.2017, 11:02

фото: Юлия Дедкова

Почему военнослужащая «по закону» может воспитывать детей, а военнослужащий — нет?

— Три месяца назад в нашей семье появились дочки-двойняшки. Мы хотели родить второго ребенка, а вмиг стали многодетной семьей, — улыбается собеседница, а на глаза наворачиваются слезы: — С этого момента я сутками плачу.

Катя и Илья — военнослужащие, вместе оканчивали авиационный факультет Военной академии, пишет tut.by.

Вспоминают, как с детства мечтали служить, а сегодня эта мечта… разрушает их семью!

— У жены были осложненные роды, она до сих пор не окрепла. Именно поэтому я предложил ей поменяться — уйти вместо нее в декрет хотя бы на время. Пусть, думаю, она восстановится, дети начнут ходить самостоятельно — все-таки легче станет, — рассказывает о своей идее Илья.

Пока Кате нельзя поднимать тяжести, а каждая малышка — уже более пяти килограммов. Да и сама мама, как Дюймовочка — ростом полтора метра, весом чуть более 40 килограммов. И это главная причина для семейного беспокойства: Катя не справляется с заботами полностью, потому что физически не может. Илья сутками на работе, даже в выходные: специфика такая — дежурства, наряды.

Катя признается: дети с ней никогда не были на нормальной прогулке.

Самостоятельно спустить и поднять огромную коляску для близнецов с пятого этажа без лифта и посторонней помощи — нереально.

— Пользуюсь моментом: пока одна спит, другую собираю на балконную «прогулку». Одеваю, малышка закричит — вторая просыпается и тоже начинает плакать. И так по кругу. Обе беспокойные, спят мало, капризничают. Из-за этого переживаю, извожу себя, — расстроена Катя. — Хорошо, что трехлетняя Лиза самостоятельная. Да и муж поддерживает очень: на первых порах, сразу после рождения девочек, взял отпуск, помогал ухаживать. А после своего выхода на работу посмотрел на меня, измученную, и предложил рокировку. Я согласилась.

Супруги проштудировали законодательство и с радостью обнаружили, что в Беларуси это реально.

— Чтобы отпустили мужа в отпуск по уходу за детьми до трех лет, мне нужно было выйти на работу официально. И я вышла в начале мая. И тут начались сюрпризы, — рассказывает Катя. — Командование Ильи сначала сообщило, что будут рассматривать его рапорт месяц. Мы не могли ждать — дети ведь беспризорные. Кому за ними смотреть? Поторопили командование — нам отказали.

Руководство военной части, в которой командиром взвода служит супруг Катерины, сослалось на Закон «О статусе военнослужащих», который якобы уточняет Трудовой кодекс Республики Беларусь. Согласно статье 4 этого закона, отец может заменить маму, только если она умерла, лишена родительских прав, имеет инвалидность, мешающую ухаживать за ребенком.

— У меня есть медицинский документ о состоянии здоровья после родов, но этого, видимо, недостаточно, — уточняет Катя. — Если разобраться, то какая разница для государства, кто будет служить — я или мой муж? Сейчас же не война. Вызвались мы Родину защищать, а теперь семью свою отстоять не можем. Обидно.

Семья пока не сдается: обращались в городскую прокуратуру, звонили на горячую линию Министерства обороны, в Администрацию президента с просьбой рассмотреть вопрос в индивидуальном порядке. В законе ведь ничего не сказано про многодетные семьи, про близнецов и другие нестандартные случаи.

— Разве законы пишутся не для того, чтобы нас защищать? С каждым звонком только руки опускаются. Ответ примерно одинаков: это ваши личные семейные дела, решайте сами. Знаете, особенно обидно после рождения близняшек слышать слова: «Надо было думать, когда рожали». Или, например, «сидеть в декрете и на больничном — обязанность мамы» и «пусть муж вас отвезет к родителям», — говорит Катя, намекая на декларативную политику государства, которое просит рожать больше, обещает заботиться о матерях и поддерживать отцов, готовых делить с супругами радости материнства.

Супруги добавляют: если бы кто-то из родственников Кате помогал, проблемы не возникло бы. Некому. Родители Ильи живут в Витебске, они ухаживают за тяжело больным дедушкой и растят несовершеннолетнего ребенка. Год назад, после смерти Катиного отца, тяжело заболела ее мама, и пока Катя была в декрете с первой дочкой, присматривала параллельно и за парализованной мамой. Мама пошла на поправку, но помогать пока не в состоянии.

Нашли супруги для своего начальства еще один аргумент: зарплата Кати выше. «И это не последнюю роль играет, когда нас пятеро стало», — уточняет героиня.

— Я не могу нормально работать, все время переживаю за них. С одной стороны, малышки недополучают нужного ухода, с другой стороны, Катя всегда измотана. Спит урывками по 15 минут, в общей сложности пару часов в сутки, ест один раз в день — когда я возвращаюсь с дежурства и могу понянчить детей, — расстроен Илья.

Поскольку затяжного сюрприза от руководства военной части никто не ждал, получилось так, что сейчас супруги оба работают: Катя вышла из декрета, а Илья так и не ушел. Пока длится бумажная волокита и их случай рассматривается «в установленные законом сроки», чтобы ухаживать за детьми, приходится перебиваться отгулами и больничными. Иногда друзья соглашаются присмотреть, но ненадолго, конечно.

— Каждый день прошу Илью потерпеть немного и не увольняться, надеюсь, все разрешится. Но, по сути, выбора у нас нет: если в декрет не отпустят, придется пойти на этот шаг. Мы понимаем, что вместо детского пособия еще и останемся должны государству: сейчас муж отрабатывает распределение после учебы — у военных же пять лет. Если уволиться, придется платить. Но мы решили: лучше пожертвовать деньгами, чем здоровьем! И я не понимаю, почему нельзя оторваться от законов и бумаг и посмотреть на реальную жизнь? — недоумевает Катерина.

В соответствии со статьей 271 Трудового кодекса Республики Беларусь любой из родителей может оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет на одинаковых условиях. Причем отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предоставляются те же гарантии, что и матерям. Например, в соответствии со статьей 268 Трудового кодекса такого мужчину не имеют права уволить. Кроме того, Трудовой кодекс в 14-й статье запрещает дискриминацию в трудовой сфере по половому признаку.

— В целом непредоставление гарантированного трудовым законодательством отпуска по уходу за ребенком до трех лет для мужчины является дискриминацией и нарушением белорусского законодательства, — пояснила директор учреждения «Центр по продвижению прав женщин «Ее права» Александра Дикан. — Однако кроме Трудового кодекса есть еще и другие законы и акты, которые в той или иной степени могут законно «ограничивать», «дополнять», «уточнять» другие законы, в частности, Трудовой кодекс. Таким документом и является закон «О статусе военнослужащих», на основе которого отказали в предоставлении декретного отпуска мужу Екатерины, обратившейся к нам на горячую линию.

В статье 4 этого закона говорится, что «социальные права и гарантии, связанные с охраной материнства и детства, установленные для женщин-матерей, распространяются на отцов-военнослужащих, воспитывающих детей без матери (в связи с ее смертью, лишением родительских прав, длительным — более месяца пребыванием в организации здравоохранения и другим причинам), а также в случаях, когда мать не может осуществлять уход за ребенком в связи с инвалидностью I группы либо болезнью, препятствующей осуществлению ею ухода за ребенком, подтвержденной медицинским заключением в порядке, установленном законодательством».

— К сожалению, такое ограничение, несмотря на его крайне дискриминационный характер, по закону не противоречит статье 271 Трудового кодекса. Хотя, по моему мнению, эта норма принципиально противоречит статье 14, — отмечает Александра Дикан. — В данном случае единственное, что остается делать, — пробовать решить вопрос в индивидуальном порядке, так как это уникальный случай. Рекомендуем и готовы помочь подготовить письмо в Министерство обороны с просьбой предоставить отпуск по уходу за ребенком для отца-военнослужащего, предварительно детально рассмотрев жизненную ситуацию этой многодетной семьи. Надеемся, что и руководство отца-военнослужащего пойдет на такую уступку. Этот случай — повод задуматься о внесении необходимых изменений в закон «О статусе военнослужащих» и ликвидации в нем дискриминационных норм.

На данный момент в Беларуси только около 1% мужчин уходят в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. В последнее время правительство активно подчеркивает, что мужчин в декрете должно быть больше, и готовит законодательную базу. В частности, это предусмотрено принятым в начале 2017-го года Национальным планом по обеспечению гендерного равенства на 2017−2020 годы, где особое внимание уделено вопросу включения мужчин в процесс воспитания детей. Сейчас в нашей стране также прорабатывается вопрос о введении обязательного декретного отпуска для мужчин.

— Вот и получается, что отказ в данном конкретном случае идет вразрез с общей политикой государства, хотя формально закон не нарушает, — подчеркивает Александра Дикан. — Запрет мужчине в военной сфере выходить в декрет является явным примером гендерной дискриминации и ограничением, мешающим полноценно реализовывать свои права. Непонятно, почему в одних сферах мужчинам можно выходить в декрет, а в других — нет. Интересно еще и то, что в нашей ситуации оба родителя — военнослужащие. Однако женщину-военнослужащую отпустить в декрет можно, а мужчину — нет. Родину ведь они защищают одинаково…