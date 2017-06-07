Иван Маевский: В Казахстане ем и пью только белорусское 5 7.06.2017, 11:16

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Иван Маевский

Белорусский футболист рассказал об игре в чемпионате Казахстана.

Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский рассказал об адаптации в чемпионате Казахстана, пишет pressball.by.

- Уже можете назвать себя своим в команде?

- Освоился быстро. Хорошие коллектив и тренер. В бытовом плане проблем также нет. Все отлично.

- Кумыс пробовали?

- Нет, не пил.

- Почему?

- Ем и пью то, к чему привык. Белорусское.

- Может, в клубе есть какие-то традиции? Где-то, к примеру, перед матчами режут барана...

- У нас такого точно нет. Есть что-то свое, но это пусть останется внутри команды. Поэтому не думаю, что есть смысл рассказывать. Знаю, конину кушают в Казахстане.