Как «Сладкая страна» проела народные деньги 6 7.06.2017, 11:24

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Комитет госконтроля раскритиковал результаты первых лет работы кондитерской фабрики «Сладкая страна».

Государственные инвестиции в это производство не дали желаемого результата, пишет belmarket.by.

В 2013—2016 годах «Сладкой стране», действующей на правах филиала КУП «Кондитерская фабрика «Витьба», была оказана господдержка в размере 21,3 млн деноминированных рублей. В том числе выданы кредит на 16,9 млн руб. с частичным возмещением затрат по уплате процентов и бюджетные ссуды для создания новых рабочих мест. Дополнительно оказана финансовая помощь в целях пополнения оборотных средств, предоставлены льготы по земельному налогу, а также по налогам на прибыль и на недвижимость.

За три года работы «Сладкая страна» так и не вышла на прогнозные показатели выпуска. В 2015 году производственные мощности были загружены всего на 25 %, в 2016-м — на 32 %, причем в односменном режиме. Недозагрузка стала одной из основных причин убытков от производства и отрицательной рентабельности.

В 2015 году выпущено 644 т продукции (49,5 % от задания), в 2016-м — 869 т (62,8 %), за I квартал 2017-го — 271 т (81 %). Положительный конечный финансовый результат обеспечен только за счет господдержки. Судя по итогам работы в 2016 году, предусмотренный срок окупаемости проекта в 7,2 года может увеличиться в разы, отмечается в официальном сообщении Комитета госконтроля.

«Сладкая страна», построенная в Оршанском районе во исполнение указа от 4.02.2013 № 57, задумывалась как инновационное, импортозамещающее и экспортно ориентированное производство. Сейчас это единственное белорусское предприятие, специализирующееся на выпуске бисквитных рулетов и пирожных. Так, филиалом освоен выпуск десяти видов бисквитных рулетов и мучных бисквитных сладостей под торговыми марками SNOW MAX и Mamita. Однако удельный вес продукции «Сладкой страны» в этом товарном сегменте на внутреннем рынке до сих пор не превышает 7 %, остальное — импорт. Во многих торговых объектах бисквитные рулеты и пирожные от этой фабрики отсутствует вовсе, зато продукция зарубежных производителей представлена в широком ассортименте.

Экспортные поставки «Сладкой страны» также мизерны. В 2015 году за пределами Беларуси было реализовано лишь 0,1 % от выпущенной продукции, в 2016-м — 0,3 % вместо предусмотренных бизнес-планом 30 %.

Ситуация была рассмотрена 18 мая на коллегии Комитета госконтроля Витебской области. На заседание пригласили руководство филиала и головного предприятия, представителей облисполкома и государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», в состав которого входит проблемный актив.

По мнению контролеров, филиал не выполнил надлежащие работы по снижению затрат на производство продукции, чтобы добиться уверенной конкурентоспособности на рынках, прежде всего на внешнем. Ассортимент должным образом не обновляется. Нет и систематической рекламы товаров в СМИ, на уличных плакатах и в торговых организациях, которая могла бы донести до покупателей информацию о преимуществах бисквитов «Сладкой страны».

«Загрузка производственных мощностей сегодня возможна, но есть проблемы с реализацией. Поэтому руководству предприятия поручено задействовать резервные механизмы по снижению себестоимости продукции, чтобы она была конкурентоспособна на рынке. Еще одна проблема — дебиторская задолженность предприятий торговли, что препятствует дальнейшей поставке продукции должникам. Можно задействовать механизмы принудительного взыскания, то есть судебные. Но мы также будем воздействовать через органы власти на торговые предприятия», — сказал начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Витебской области Франц Венскович.

В КГК также отметили, что по итогам проверки филиала лица, виновные в допущенных провалах, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.