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Ученые обнаружили новое полезное свойство яиц

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  • 7.06.2017, 11:48
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Американские исследователи были удивлены неожиданным открытием.

Группа американских ученых установила новое полезное свойство, которое имеют яйца. По мнению специалистов, их употребление способствует росту детей младшего возраста, а также снижает у них задержку развития, о чем сообщается на сайте Университета Вашингтона в Сент-Луисе, пишет korrespondent.net.

Специалисты установили, что в среднем яйца способны улучшить развитие в 1,47 раза, в сравнении с тем результатом, который получается, если исключить этот продукт из рациона.

Утверждения ученых основаны на рандомизированном контролируемом исследовании, в котором приняли участие дети Эквадора в возрасте от шести до девяти месяцев.

Дети были поделены на две группы - в одной из них участники съедали по одному яйцу в день и меньше потребляли подслащенных напитков, в другой - наоборот.

В итоге оказалось, что яйца являются доступным источником многих питательных веществ, которые нужны растущему организму ребенка.


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