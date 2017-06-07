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Запасы нефти в Литве оказались больше, чем принято было считать

  • 7.06.2017, 11:58
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Новые расчеты были проведены Литовской геологической службой.

Новые расчеты, по данным Литовской геологической службы при министерстве окружающей среды, показали, что запасов нефти в одном из месторождений Литвы на 10% больше, чем считалось ранее, сообщает baltnews.lt со ссылкой на данные министерства.

Залежи Поцюнского месторождения в Шилутском районе пересчитало эксплуатирующее его общество Minijos nafta. При сравнении данных добычи с данными разведанных запасов оказалось, что нефти добывается на 10% больше.

Это нефтяное месторождение было открыто в 1976 году с помощью трех скважин. Minijos nafta ведет геологическое исследование месторождения и добычу нефти с 2000 года. Эксплуатация месторождения планируется до 2025 года.

В настоящее время нефть в Литве добывается, по данным Литовской геологической службы, из 61 скважины 15 детально разведанных месторождений.


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