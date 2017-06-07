Синоптики: Завтра ожидается до +23 градусов 7.06.2017, 12:21

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В четверг, 8 июня, в Беларуси прогремят грозы.

Будет переменная облачность. По восточной части страны пройдут дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы.

Ветер ожидается северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов со знаком плюс, по востоку страны в течение суток ожидается плюс 15-17, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.