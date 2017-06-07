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Синоптики: Завтра ожидается до +23 градусов

  • 7.06.2017, 12:21
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В четверг, 8 июня, в Беларуси прогремят грозы.

Будет переменная облачность. По восточной части страны пройдут дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы.

Ветер ожидается северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов со знаком плюс, по востоку страны в течение суток ожидается плюс 15-17, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


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