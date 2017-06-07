НАСА: Белорусские грибы защитят первых поселенцев на Марсе 1 7.06.2017, 12:52

Ученые планируют создать препарат, который защитит человека в космосе от ультрафиолетового излучения.

Исследователи НАСА объяснили общественности с какой целью им понадобились грибы с Чернобыльской зоны, сообщает vokrugsveta.ua.

Как считают ученые, мазь, изготовленная из таких радиоактивных грибов, поможет астронавтам уберечься при изучении других планет.

Оказывается, в чернобыльских грибах есть некие соединения белков, которые проявляют повышенную резистентность к радиации.

Данное свойство грибов было приобретено в ходе мутаций, поскольку им необходимо было приспособиться к новым условиям произрастания, которые характеризовались высокими дозами ионизирующего излучения.

Таким образом, ученые планируют создать препарат, который защитит человека в космосе от космической радиации и ультрафиолетового излучения.