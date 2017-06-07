НАСА: Белорусские грибы защитят первых поселенцев на Марсе

НАСА: Белорусские грибы защитят первых поселенцев на Марсе1
- 7.06.2017, 12:52
Ученые планируют создать препарат, который защитит человека в космосе от ультрафиолетового излучения.
Исследователи НАСА объяснили общественности с какой целью им понадобились грибы с Чернобыльской зоны, сообщает vokrugsveta.ua.
Как считают ученые, мазь, изготовленная из таких радиоактивных грибов, поможет астронавтам уберечься при изучении других планет.
Оказывается, в чернобыльских грибах есть некие соединения белков, которые проявляют повышенную резистентность к радиации.
Данное свойство грибов было приобретено в ходе мутаций, поскольку им необходимо было приспособиться к новым условиям произрастания, которые характеризовались высокими дозами ионизирующего излучения.
Таким образом, ученые планируют создать препарат, который защитит человека в космосе от космической радиации и ультрафиолетового излучения.