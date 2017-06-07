«Распил» Володи Путина Алексей Минаков

7.06.2017, 13:22

Как Путин подарил товарищу Мадуро 54 миллиарда рублей или Денег нет но вы держитесь.

Путин безвозмездно отдал 54 млрд рублей Венесуэле. Зато для россиян «денег нет».

Бюджет России в 2017 году недополучит 54 млрд рублей из-за того, что Венесуэла якобы не выполнила обязательства по возврату долга.

Лично мое мнение — деньги просто-напросто «распилили» между собой Володя Путин и Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Эти двое уже мило общались по телефону и Путин обещал ему отправить еды, несколько тысяч тонн муки для жителей братской латиноамериканской страны, в которой обострился экономический и политический кризис.

История повторяется — напрашиваются параллели, когда СССР массово экспортировал зерно во время голодомора в собственной стране.

А что касается незатейливой схемы по исчезновению денег, то масштаб хищения фееричный — сумма составляет около половины от всего объема, который предполагалось получить от выданных Россией иностранных кредитов.

Путин, продолжай в том же духе, не останавливайся — осталось еще выдать кредиты Захарченко в «днр», Плотницкому в «лнр», Асаду в Сирии и всем остальным твоим дружкам, которые с радостью раздербанят деньги налогоплательщиков РФ.

Алексей Минаков, inforesist.org